Игорь Сечин пообещал рост дивидендов «Роснефти» по итогам года

После начала специальной военной операции на Украине многие иностранные нефтегазовые компании объявили о решении прекратить инвестиции в Россию и выйти из своих российских активов, в том числе из совместных предприятий с компаниями из РФ. BP в конце февраля объявила о решении продать свою долю в «Роснефти», а также в СП с российской компанией: «Таас–Юрях нефтегазодобыча» (BP принадлежит 20%), «Ермак нефтегаз» (49%) и «Харампурнефтегаз» (49%). Британская компания оценила убыток от выхода из своих российских активов, в том числе из доли в «Роснефти», в $24,4 млрд.