Игорь Сечин пообещал рост дивидендов «Роснефти» по итогам года

Игорь Сечин пообещал рост дивидендов «Роснефти» по итогам годаИтоговая дивидендная доходность за 2022 год может оказаться на уровне 7,5–8,5%
«Роснефть» в первом полугодии 2022 г. увеличила чистую прибыль, относящуюся к акционерам компании, на 13% до 432 млрд руб. и сократила долговые обязательства на 12% с начала года. Об этом говорится в отчетности «Роснефти» за первое полугодие по МСФО, опубликованном 15 сентября.
В результате «Роснефть» может увеличить дивиденды по итогам 2022 г. и выплатить промежуточные дивиденды, заявил председатель правления и главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, слова которого приводятся в релизе. «Финансовые результаты за первое полугодие 2022 г. формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года», – сказал он.
В июне этого года акционеры «Роснефти» утвердили дивиденды по итогам 2021 г., которые превысили 441 млрд руб., напомнил председатель правления «Роснефти». На выплаты акционерам было направлено 50% чистой прибыли по МСФО. Выплата в июне составила 23 руб. 63 коп. на одну обыкновенную акцию, а с учетом промежуточных дивидендов, выплаченных в ноябре 2021 г., суммарный дивиденд на акцию составил 41 руб. 66 коп.
Сечин отметил, что дивиденды получила в том числе британская BP (владеет 19,75% в «Роснефти»), которая ранее заявила о планах выйти из всех своих российских активов, но пока этого не сделала.
После начала специальной военной операции на Украине многие иностранные нефтегазовые компании объявили о решении прекратить инвестиции в Россию и выйти из своих российских активов, в том числе из совместных предприятий с компаниями из РФ. BP в конце февраля объявила о решении продать свою долю в «Роснефти», а также в СП с российской компанией: «Таас–Юрях нефтегазодобыча» (BP принадлежит 20%), «Ермак нефтегаз» (49%) и «Харампурнефтегаз» (49%). Британская компания оценила убыток от выхода из своих российских активов, в том числе из доли в «Роснефти», в $24,4 млрд.
Но 5 августа президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранным компаниям проводить сделки со своими российскими активами в топливно-энергетическом комплексе. Для проведения такой сделки теперь нужно получить разрешение президента. Документ действует до конца 2022 г., но его могут неоднократно продлевать.
В отчете «Роснефти» по МСФО сообщается, что выручка компании за первое полугодие 2022 г. выросла на 32,5% до почти 5,2 трлн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Капзатраты за отчетный период выросли на 14,1% до 527 млрд руб. в основном из-за планового роста инвестиций в мегапроект «Восток Ойл», поясняется в отчете. Также «Роснефть» по итогам шести месяцев заплатила рекордные налоги – их размер вырос на 20% год к году до 2,1 трлн руб.
Также компания сообщила, что по поручению президента РФ «Роснефть» переводит расчеты во внешней торговле в рубли и национальную валюту дружественных стран. 15 сентября компания также заявила, что разместила дебютный выпуск облигаций в китайских юанях. Ставка купона составила 3,05%, объем выпуска – 15 млрд юаней.
Добыча «Роснефтью» углеводородов в первом полугодии выросла на 1,5% в годовом выражении и достигла 4,85 млн баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э.) в сутки. Доля новых крупных проектов, запущенных с 2016 г., в суммарной добыче компании выросла на 7,6% год к году и составила 529 000 барр./сутки.
Добыча газа в первом полугодии также показала рост на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,12 б. н. э./ сутки. Доля газа в добыче углеводородов «Роснефти» выросла до рекордных 23%.
За первое полугодие «Роснефть» увеличила объем реализации нефти на 5,7% в годовом выражении, а на внутреннем рынке показатель увеличился более чем вдвое. Продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке также выросли на 6,5% год к году, говорится в отчете.
О расширении поставок «Роснефти» за рубеж 7 сентября говорил Путин. По его словам, компания «достигла конкретных договоренностей» с властями Монголии о поставках нефти и нефтепродуктов.
Аналитики считают вероятным, что «Роснефть» сможет выплатить промежуточные дивиденды. Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин добавляет, что ранее «Роснефть» выплачивала промежуточные дивиденды по итогам полугодия, но в этом году выплаты могут быть по итогам девяти месяцев.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов напоминает, что промежуточные дивиденды выплачиваются в размере не менее 50% от чистой прибыли. То есть выплата «Роснефти» должна составить не менее 216 млрд руб. Дивиденды на акцию могут составить около 20,4 руб., если компания не будет корректировать размер прибыли за полугодие, или 5,5% по текущим котировкам, добавляет Карпунин.
Дивиденды по итогам 2022 г. также могут вырасти, считает Суверов, однако он затруднился оценить рост. По мнению Карпунина, результаты компании по итогам второго полугодия при таком крепком курсе рубля «вряд ли будут лучше» показателей первых шести месяцев 2022 г. По оценкам аналитика, итоговая дивидендная доходность за весь 2022 г. (с учетом промежуточных и итоговых дивидендов) может составить порядка 7,5-8,5%. «Это будет неплохой результат», – резюмировал он.