В Киргизии еще один банк перестал принимать карты «Мир»
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк (KICB) временно приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир», сообщается на сайте кредитной организации.
«Уведомляем, что с 27 октября 2022 г. банк временно приостанавливает обслуживание карт платежной системы "Мир"», – говорится в сообщении.
Тремя днями ранее принимать карты «Мир» перестал государственный банк Киргизии «Айыл-банк», а до этого – «Доскредобанк» и «Бакай банк». Сроки возобновления работы с российской платежной системой не называются. Ранее принимать карты российской платежной системы также перестал банк «Компаньон».
На сегодняшний день карты «Мир» принимают банки Белоруссии, Южной Кореи, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Армении, Южной Осетии и Абхазии. До недавнего времени платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане.
Ситуация изменилась, когда 15 сентября минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Сначала обслуживание российских карт приостановили турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Позже принимать карты «Мир» перестали вьетнамский BIDV, Народный банк Казахстана, а также банки Узбекистана и таджикистанский «Душанбе сити банк».
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