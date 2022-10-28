СПБ биржа перенесет дату перевода части иностранных бумаг на торговые счета

Ранее стало известно, что СПБ биржа с 31 октября даст возможность инвесторам вновь совершать сделки с частью заблокированных из-за санкций иностранных ценных бумаг – они были ранее обособлены и переведены на неторговые счета. Их стоимость оценивается биржей в $312 млн.