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Финансы

СПБ биржа перенесет дату перевода части иностранных бумаг на торговые счета

Ведомости

СПБ биржа приняла решение перенести на несколько дней дату перевода части иностранных ценных бумаг с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов, следует из сообщения пресс-службы.

«Это связано с завершением процесса сверки остатков по ценным бумагам и завершением согласования процедуры распределения ценных бумаг среди клиентов», — говорится в сообщении.

СПБ биржа сообщит дату, с которой участники торгов и их клиенты (инвесторы) смогут заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что СПБ биржа с 31 октября даст возможность инвесторам вновь совершать сделки с частью заблокированных из-за санкций иностранных ценных бумаг – они были ранее обособлены и переведены на неторговые счета. Их стоимость оценивается биржей в $312 млн.

Будет разблокирована часть акций Apple, Chevron, Cisco, Coca-Cola, Dell, Domino’s Pizza, Ford, Johnson & Johnson, Microsoft, Moderna, NIKE, Pfizer, Virgin Galactic, Visa и проч. В списке СПБ биржи 680 наименований бумаг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных