СПБ биржа перенесет дату перевода части иностранных бумаг на торговые счета
СПБ биржа приняла решение перенести на несколько дней дату перевода части иностранных ценных бумаг с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов, следует из сообщения пресс-службы.
«Это связано с завершением процесса сверки остатков по ценным бумагам и завершением согласования процедуры распределения ценных бумаг среди клиентов», — говорится в сообщении.
СПБ биржа сообщит дату, с которой участники торгов и их клиенты (инвесторы) смогут заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, уточнили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что СПБ биржа с 31 октября даст возможность инвесторам вновь совершать сделки с частью заблокированных из-за санкций иностранных ценных бумаг – они были ранее обособлены и переведены на неторговые счета. Их стоимость оценивается биржей в $312 млн.
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