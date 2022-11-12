Число операций по обмену валюты снизилось в октябре на 28%
В октябре операций по обмену долларов и евро в отделениях российских банков стало меньше почти на треть, однако спрос на онлайн-валютообмен не снижается, говорится в исследовании банка «Русский стандарт», данные которого приводит ТАСС.
По данным банка, в октябре число конвертаций в отделениях снизилось на 28% относительно сентября. При этом «Русский стандарт» фиксирует «заметный перевес» по общему количеству операций в сторону наличного обмена валюты. В прошлом месяце обмен долларов и евро таким образом происходил в 72% случаев, доля безналичных конвертаций составила 28%. В сентябре 78% операций проходили в отделениях банков, говорится в исследовании.
Средний чек одной покупки наличных в долларах в октябре составил $1025, а продажи — $402. Россияне также приобретали в среднем 897 евро, продавали — 604 евро.
Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.