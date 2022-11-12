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Финансы

Число операций по обмену валюты снизилось в октябре на 28%

Ведомости

В октябре операций по обмену долларов и евро в отделениях российских банков стало меньше почти на треть, однако спрос на онлайн-валютообмен не снижается, говорится в исследовании банка «Русский стандарт», данные которого приводит ТАСС.

По данным банка, в октябре число конвертаций в отделениях снизилось на 28% относительно сентября. При этом «Русский стандарт» фиксирует «заметный перевес» по общему количеству операций в сторону наличного обмена валюты. В прошлом месяце обмен долларов и евро таким образом происходил в 72% случаев, доля безналичных конвертаций составила 28%. В сентябре 78% операций проходили в отделениях банков, говорится в исследовании.

Средний чек одной покупки наличных в долларах в октябре составил $1025, а продажи — $402. Россияне также приобретали в среднем 897 евро, продавали — 604 евро.

Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных