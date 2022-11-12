Число операций по обмену валюты снизилось в октябре на 28%

По данным банка, в октябре число конвертаций в отделениях снизилось на 28% относительно сентября. При этом «Русский стандарт» фиксирует «заметный перевес» по общему количеству операций в сторону наличного обмена валюты. В прошлом месяце обмен долларов и евро таким образом происходил в 72% случаев, доля безналичных конвертаций составила 28%. В сентябре 78% операций проходили в отделениях банков, говорится в исследовании.