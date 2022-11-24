Валютные вклады россиян сократились до десятилетнего минимума

Как рассказал управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин, девалютизация пассивов россиян происходит через уход из токсичных валют в рубль и юань, а также перевод валюты на счета в зарубежных банках. Объем валютных вкладов внутри России на 1 октября составил $63,4 млрд, почти сравнявшись с остатками средств россиян в банках-нерезидентах, составившими на ту же дату $63,1 млрд.