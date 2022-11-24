Валютные вклады россиян сократились до десятилетнего минимума
Падение за год составило 37,9%, или $36,4 млрд. Пик оттока валюты пришелся на март (-$8,7 млрд), апрель (-$9,9 млрд) и сентябрь (-$7,2 млрд). В октябре валютные вклады упали на $3,7 млрд. На 1 февраля 2012 г. этот показатель составлял $69,2 млрд, более ранней статистики нет, отмечает РБК.
Как рассказал управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин, девалютизация пассивов россиян происходит через уход из токсичных валют в рубль и юань, а также перевод валюты на счета в зарубежных банках. Объем валютных вкладов внутри России на 1 октября составил $63,4 млрд, почти сравнявшись с остатками средств россиян в банках-нерезидентах, составившими на ту же дату $63,1 млрд.
«То есть происходит своеобразная релокация депозитов в зарубежные банки», – отметил эксперт.
При этом Сусин, а также управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов указывают на то, что отток валютных вкладов будет замедляться в ближайшие месяцы.
Ранее сообщалось, что число операций по обмену валюты снизилось в октябре на 28%, однако спрос на онлайн-валютообмен не снижается.
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