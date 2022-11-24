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Валютные вклады россиян сократились до десятилетнего минимума

Ведомости

Остаток средств на валютных счетах и депозитах россиян к 1 ноября опустился ниже $60 млрд, обновив десятилетний минимум, пишет РБК со ссылкой на данные Банка России.

Падение за год составило 37,9%, или $36,4 млрд. Пик оттока валюты пришелся на март (-$8,7 млрд), апрель (-$9,9 млрд) и сентябрь (-$7,2 млрд). В октябре валютные вклады упали на $3,7 млрд. На 1 февраля 2012 г. этот показатель составлял $69,2 млрд, более ранней статистики нет, отмечает РБК.

Как рассказал управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин, девалютизация пассивов россиян происходит через уход из токсичных валют в рубль и юань, а также перевод валюты на счета в зарубежных банках. Объем валютных вкладов внутри России на 1 октября составил $63,4 млрд, почти сравнявшись с остатками средств россиян в банках-нерезидентах, составившими на ту же дату $63,1 млрд.

«То есть происходит своеобразная релокация депозитов в зарубежные банки», – отметил эксперт.

При этом Сусин, а также управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов указывают на то, что отток валютных вкладов будет замедляться в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что число операций по обмену валюты снизилось в октябре на 28%, однако спрос на онлайн-валютообмен не снижается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных