Сбербанк ожидает выдачи ипотеки на 2,45 трлн рублей в 2022 году

Ипотечное кредитование в этом году сократилось как по количеству, так и по объему. Прирост портфеля по итогам января-сентября составил 1,3 трлн руб., что на 672 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорил вице-премьер России Марат Хуснуллин в конце октября. При этом граждане получили около 896 000 кредитов на общую сумму 3,2 трлн руб. — это на 36% меньше по количеству и на 21% меньше по объему, чем за первые 9 месяцев 2021 г.