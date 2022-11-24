Сбербанк ожидает выдачи ипотеки на 2,45 трлн рублей в 2022 году
Сбербанк прогнозирует, что сможет в 2022 г. выдать ипотечных кредитов на 2,45 трлн руб., рассказал предправления банка Герман Греф в ходе конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
В следующем году рост портфеля замедлится и составит 9,3%, добавил он, уточнив, что это прогноз при условии отмены льготной программы ипотеки с господдержкой под 7%. 16 ноября замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин не будет продлевать госпрограмму – она завершится 31 декабря 2022 г.
Ипотечное кредитование в этом году сократилось как по количеству, так и по объему. Прирост портфеля по итогам января-сентября составил 1,3 трлн руб., что на 672 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорил вице-премьер России Марат Хуснуллин в конце октября. При этом граждане получили около 896 000 кредитов на общую сумму 3,2 трлн руб. — это на 36% меньше по количеству и на 21% меньше по объему, чем за первые 9 месяцев 2021 г.
По словам Хуснуллина, компенсировать падение сегмента удалось на счет льготных программ. Банки в рамках госпрограммы на новостройки по итогам трех кварталов 2022 г. выдали кредитов на 1,5 трлн руб. Это на 11% больше аналогичного периода год назад, отмечал вице-премьер. Но число выданных кредитов при этом сократилось на 13% год к году до 295 000 шт.
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