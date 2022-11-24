Путин посоветовал Грефу следить за возможными потерями «Сбера»
Президент России Владимир Путин посоветовал главе Сбербанка Герману Грефу внимательнее следить за возможными потерями его компании. Об этом он заявил на международной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Отмечается, что в ходе конференции Греф пригласил для выступления сотрудника Института искусственного интеллекта Семёна Будённого. «Семен Буденный? Не Семен Михайлович, нет?», — спросил президент намекнув на родственные связи между спикером и советским полководцем Семеном Буденым (цитата по ТАСС).
Буденный ответил отрицательно. «Нет? Значит меня обманули, сказали, что родственник», — сказал Греф. «Нехорошо, когда руководителя Сбера обманывают. Внимательно следите за возможными потерями», — добавил Путин.
Международная онлайн-конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта», или AI Journey 2022, проходит в Москве с 23 по 24 ноября. Организатором мероприятия выступает Сбербанк.
Ранее на этом же мероприятии Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) во все сферы. Глава государства также призвал наращивать усилия в сфере разработки ИИ. По его словам, Россия по некоторым направлениям в этой сфере идет «на шаг впереди некоторых других стран».
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