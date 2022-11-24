Путин посоветовал Грефу следить за возможными потерями «Сбера»

Ранее на этом же мероприятии Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) во все сферы. Глава государства также призвал наращивать усилия в сфере разработки ИИ. По его словам, Россия по некоторым направлениям в этой сфере идет «на шаг впереди некоторых других стран».