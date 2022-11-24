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Путин посоветовал Грефу следить за возможными потерями «Сбера»

Ведомости

Президент России Владимир Путин посоветовал главе Сбербанка Герману Грефу внимательнее следить за возможными потерями его компании. Об этом он заявил на международной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Отмечается, что в ходе конференции Греф пригласил для выступления сотрудника Института искусственного интеллекта Семёна Будённого. «Семен Буденный? Не Семен Михайлович, нет?», — спросил президент намекнув на родственные связи между спикером и советским полководцем Семеном Буденым (цитата по ТАСС).

Буденный ответил отрицательно. «Нет? Значит меня обманули, сказали, что родственник», — сказал Греф. «Нехорошо, когда руководителя Сбера обманывают. Внимательно следите за возможными потерями», — добавил Путин.

Международная онлайн-конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта», или AI Journey 2022, проходит в Москве с 23 по 24 ноября. Организатором мероприятия выступает Сбербанк.

Ранее на этом же мероприятии Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) во все сферы. Глава государства также призвал наращивать усилия в сфере разработки ИИ. По его словам, Россия по некоторым направлениям в этой сфере идет «на шаг впереди некоторых других стран».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных