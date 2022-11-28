ЦБ изучит жалобы на отказ в предоставлении кредитных каникул мобилизованным
Банк России проводит разбирательства по поступающим жалобам на банки по поводу предоставления кредитных каникул мобилизованным, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
В сообщении отмечено, что проблемы в основном носят информационный и технический характер — либо банкам требовалось определенное время на доработку их IT-систем, либо сотрудники кредитных организаций или заявители недостаточно информированы об условиях кредитных каникул и порядке их предоставления.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
Мобилизованным гражданам предоставили различные льготы. В частности, 20 октября Путин подписал закон о кредитных каникулах для предпринимателей, призванных на военную службу. Данная льгота позволяет малому и среднему бизнесу получить кредитные каникулы, если их единственные собственники были мобилизованы. Обратиться к кредитору за мерой поддержки мобилизованные и их родственники смогут до конца следующего года.
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