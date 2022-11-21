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Глава ФНС заявил о реализации мер по поддержке мобилизованных

Ведомости

Все поручения, которые были даны правительством в рамках поддержки мобилизованных, Федеральная налоговая служба (ФНС) исполнила автоматически, заявил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным..

«Мы уже, спасибо большое коллегам из Минобороны, очень быстро получили данные, отработали данные с коллегами вместе, и у нас предоставлены автоматически отсрочки по сдаче отчетности, на девять месяцев рассрочка после демобилизации на уплату налогов. Мы остановили все проверки, остановили любые формы взыскания», — отметил Егоров (цитата по «РИА Новости»).

Помимо этого он добавил, что скоро к работе подключатся Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и банковская система.

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

Мобилизованным гражданам предоставили различные льготы. В частности, 20 октября Путин подписал закон о кредитных каникулах для предпринимателей, призванных на военную службу. Данная льгота позволяет малому и среднему бизнесу получить кредитные каникулы, если их единственные собственники были мобилизованы. Обратиться к кредитору за мерой поддержки мобилизованные и их родственники смогут до конца следующего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных