Глава ФНС заявил о реализации мер по поддержке мобилизованных
Все поручения, которые были даны правительством в рамках поддержки мобилизованных, Федеральная налоговая служба (ФНС) исполнила автоматически, заявил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным..
«Мы уже, спасибо большое коллегам из Минобороны, очень быстро получили данные, отработали данные с коллегами вместе, и у нас предоставлены автоматически отсрочки по сдаче отчетности, на девять месяцев рассрочка после демобилизации на уплату налогов. Мы остановили все проверки, остановили любые формы взыскания», — отметил Егоров (цитата по «РИА Новости»).
Помимо этого он добавил, что скоро к работе подключатся Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и банковская система.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
Мобилизованным гражданам предоставили различные льготы. В частности, 20 октября Путин подписал закон о кредитных каникулах для предпринимателей, призванных на военную службу. Данная льгота позволяет малому и среднему бизнесу получить кредитные каникулы, если их единственные собственники были мобилизованы. Обратиться к кредитору за мерой поддержки мобилизованные и их родственники смогут до конца следующего года.
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