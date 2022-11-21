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«Объясняем.рф»: контракты с добровольцами СВО не предполагают отпуск

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Принимающим участие в СВО добровольцам не предусмотрен отпуск в рамках контракта, заключаемого минимум на три месяца, говорится в сообщении на портале «Объясняем.рф».

«Минимальный срок, на который заключают контракт добровольцы, составляет три месяца. Контракты с добровольцами не предполагают отпуска», — поясняется на портале.

Помимо этого отмечается, что участники добровольческих формирований не являются военнослужащими. При этом денежное довольствие добровольцев, мобилизованных и военнослужащих по контракту, принимающих участие в спецоперации, имеет одинаковый уровень.

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

При этом никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было. Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется каких-либо обсуждений по поводу новой мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных