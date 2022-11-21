«Объясняем.рф»: контракты с добровольцами СВО не предполагают отпуск
Принимающим участие в СВО добровольцам не предусмотрен отпуск в рамках контракта, заключаемого минимум на три месяца, говорится в сообщении на портале «Объясняем.рф».
«Минимальный срок, на который заключают контракт добровольцы, составляет три месяца. Контракты с добровольцами не предполагают отпуска», — поясняется на портале.
Помимо этого отмечается, что участники добровольческих формирований не являются военнослужащими. При этом денежное довольствие добровольцев, мобилизованных и военнослужащих по контракту, принимающих участие в спецоперации, имеет одинаковый уровень.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
При этом никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было. Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется каких-либо обсуждений по поводу новой мобилизации.
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