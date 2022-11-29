Банк России не рассматривает вариант выкупа заблокированных активов
Центральный банк не рассматривает вариант выкупа заблокированных активов, следует из основных направлений развития финансового рынка на 2023–2025 гг.
В документе говорится, что участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке. ЦБ также взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков.
«Введены послабления для признания убытков банков по заблокированным активам. При этом Банк России не рассматривает выкуп заблокированных активов», — отмечает регулятор.
Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заблокировано активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро) — около 10% от общего количества международных активов РФ, отметил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, добавил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
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