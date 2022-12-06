Курс доллара на Мосбирже впервые с октября превысил 63 рубля
Курс доллара впервые с 14 октября поднялся выше 63 руб., об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
Так, курс доллара достиг максимального значения в 7.31 мск и составил 63,28 руб. По состоянию на 9.34 валюта подешевела до 63,13 руб. В 11.24 доллар упал до 62,83 руб.
Курс евро также открыл торги ростом. Так, к 7.59 он составил 66,3 руб. (+0,76%). После этого в ходе утренних торгов валюта опускалась до 66 руб. По состоянию на 11.27 курс евро составлял 66,1 руб.
2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил отметку в 62 руб. А в конце июня 2022 г. валюта установила шестилетний минимум, опустившись ниже 51 руб.
Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.
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