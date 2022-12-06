Курс доллара на Мосбирже впервые с октября превысил 63 рубля

Индекс Мосбиржи упал на 0,78% до 2190,89 пункта. Индекс РТС по состоянию на 11.44 также снижался на 1,65% до 1096,32 пункта. Лидерами роста на открытии торгов стали «Алроса» и «Лукойл», а лидерами снижения — бумаги «Магнита», «Сургутнефтегаза», «Газпрома», Polymetal и «Полюс».