Курс доллара на Мосбирже превысил 62 рубля впервые с начала ноября
Курс доллара в ходе валютных торгов превысил отметку в 62 руб. впервые с 7 ноября, следует из данных на сайте Мосбиржи.
По данным на 18:31 мск, курс доллара прибавлял 0,87%, достигнув 62,02 руб. К 18:34 мск доллар замедлил рост до 61,94 руб. На 19:06 мск курс американской валюты остановился на отметке в 62 руб.
В конце сентября курс евро падал до 51,58 руб., что является восьмилетним минимумом. Европейская валюта в последний раз падала ниже этого минимума 15 октября 2014 г. В течение восьми лет евро не торговался ниже 52 руб.
Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.
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