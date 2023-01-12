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Финансы

Курс доллара опустился ниже 68 рублей

Ведомости

В ходе торгов на Мосбирже курс опустился ниже 68 руб., свидетельствуют данные площадки. По данным площадки на 10.24 мск, курс американской валюты опустился до 67,8 руб. Курс евро опустился ниже 73 руб. впервые с 30 декабря.

Евро и доллар стабильно росли с начала декабря. 2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил 62 руб. Уже 6 декабря он перешагнул отметку в 63 руб. впервые с 14 октября. А 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября поднялся выше 64 руб. 20 декабря доллар превысил 69 руб.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали такую динамику с ограничениями на поставки российской нефти, подготовкой девятого пакета санкций и повышенными бюджетными расходами в конце года. Темп снижения курса эксперты не сочли угрожающим для экономической стабильности.

9 января курс американской валюты опускался ниже 70 руб., евро падал до 74,6 руб. Юань торговался по 10,22 руб. Эксперты отмечали, что рубль вернулся к верхней границе коридора 65-70 руб./$, который выглядит наиболее логичным при текущих параметрах платежного баланса. Сейчас на рынок приходит валюта в рамках экспортных поступлений, которые осуществляются в том числе в праздники, но оплата импортных операций проходит только в рабочие дни, что и спровоцировало укрепление рубля, поясняли они.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных