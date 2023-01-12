Курс доллара опустился ниже 68 рублей

9 января курс американской валюты опускался ниже 70 руб., евро падал до 74,6 руб. Юань торговался по 10,22 руб. Эксперты отмечали, что рубль вернулся к верхней границе коридора 65-70 руб./$, который выглядит наиболее логичным при текущих параметрах платежного баланса. Сейчас на рынок приходит валюта в рамках экспортных поступлений, которые осуществляются в том числе в праздники, но оплата импортных операций проходит только в рабочие дни, что и спровоцировало укрепление рубля, поясняли они.