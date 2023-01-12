Курс доллара опустился ниже 68 рублей
В ходе торгов на Мосбирже курс опустился ниже 68 руб., свидетельствуют данные площадки. По данным площадки на 10.24 мск, курс американской валюты опустился до 67,8 руб. Курс евро опустился ниже 73 руб. впервые с 30 декабря.
Евро и доллар стабильно росли с начала декабря. 2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил 62 руб. Уже 6 декабря он перешагнул отметку в 63 руб. впервые с 14 октября. А 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября поднялся выше 64 руб. 20 декабря доллар превысил 69 руб.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали такую динамику с ограничениями на поставки российской нефти, подготовкой девятого пакета санкций и повышенными бюджетными расходами в конце года. Темп снижения курса эксперты не сочли угрожающим для экономической стабильности.
9 января курс американской валюты опускался ниже 70 руб., евро падал до 74,6 руб. Юань торговался по 10,22 руб. Эксперты отмечали, что рубль вернулся к верхней границе коридора 65-70 руб./$, который выглядит наиболее логичным при текущих параметрах платежного баланса. Сейчас на рынок приходит валюта в рамках экспортных поступлений, которые осуществляются в том числе в праздники, но оплата импортных операций проходит только в рабочие дни, что и спровоцировало укрепление рубля, поясняли они.