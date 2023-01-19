Внешний долг России снизился за год на $100,4 млрд
Внешний долг России по состоянию на 1 января 2023 г. сократился на 20,8% или на $100,4 млрд по сравнению с показателем на начало 2022 г., следует из материалов на сайте ЦБ.
«Динамика показателя в значительной степени обусловлена уменьшением внешней задолженности прочих секторов по займам», – отметили в регуляторе. Внешний долг России составляет $381,8 млрд.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у России есть деньги для обслуживания своего суверенного долга и она готова их платить, никаких объективных причин для дефолта страны нет.
22 июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минфин должен исполнять свои обязательства по гособлигациям в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте. Деньги будут перечислять в Национальный расчетный депозитарий на счета типа «И». Для получения выплат иностранным держателям нужно будет предоставить в правительство документы о владельце бумаг, а также дать письменный отказ от претензий к эмитенту по выплате.