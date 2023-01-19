Внешний долг России снизился за год на $100,4 млрд

22 июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минфин должен исполнять свои обязательства по гособлигациям в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте. Деньги будут перечислять в Национальный расчетный депозитарий на счета типа «И». Для получения выплат иностранным держателям нужно будет предоставить в правительство документы о владельце бумаг, а также дать письменный отказ от претензий к эмитенту по выплате.