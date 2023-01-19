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Финансы

Внешний долг России снизился за год на $100,4 млрд

Ведомости

Внешний долг России по состоянию на 1 января 2023 г. сократился на 20,8% или на $100,4 млрд по сравнению с показателем на начало 2022 г., следует из материалов на сайте ЦБ.

«Динамика показателя в значительной степени обусловлена уменьшением внешней задолженности прочих секторов по займам», – отметили в регуляторе. Внешний долг России составляет $381,8 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у России есть деньги для обслуживания своего суверенного долга и она готова их платить, никаких объективных причин для дефолта страны нет.

22 июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минфин должен исполнять свои обязательства по гособлигациям в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте. Деньги будут перечислять в Национальный расчетный депозитарий на счета типа «И». Для получения выплат иностранным держателям нужно будет предоставить в правительство документы о владельце бумаг, а также дать письменный отказ от претензий к эмитенту по выплате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных