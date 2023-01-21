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Telegram признают иностранным мессенджером и ограничат передачу платежной информации

Ведомости

Telegram относится к числу иностранных мессенджеров, которые попадут под ограничения в передаче платежной информации после вступления в силу поправок в закон «Об информации». Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что ряду организаций в России будет запрещено использовать Telegram для «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг». В РКН указывают на ч. 8 ст. 10.1 федерального закона «Об информации», где описаны критерии, по которым те или иные сервисы юридически признаются «иностранными мессенджерами».

«Telegram относится к числу таких программ»,— сообщил в пресс-службе Роскомнадзора.

Вступающий с 1 марта в силу закон ограничивает взаимодействие банков и клиентов через иностранные мессенджеры. Как ранее писали «Ведомости», он запрещает компаниям с госучастием и финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов или предоставления информации, содержащей персональные данные граждан или данные о денежных переводах. Роскомнадзор в ближайшее время должен опубликовать список запрещенных каналов связи, говорила директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.

В ВТБ вместе с тем сообщали о запуске онлайн-банка в Telegram – альтернативы своему мобильному приложению, которое удалили из App Store и Google Play. Сообщалось, что с 19 января пользователям станут доступны просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счета мобильного телефона, а в течение года появится оплата по QR-коду и возможность его сформировать, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод со своей карты в другом банке на карту в ВТБ.

Вице-президент и руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов пояснял, что такой функционал возможен за счет технологии веб-виджетов в Telegram. По его словам, мессенджер становится стартовой площадкой сервиса, которая переводит клиента в web-версию «ВТБ онлайн» через этот виджет: все операции проходят на стороне банка, не выходя из Telegram, поясняет Чугунов.

При этом автор поправок о перечне иностранных мессенджеров, депутат Госдумы Антон Горелкин заявил «Коммерсанту», что в случае попадания Telegram в реестр, «сервис, разработанный ВТБ, не сможет работать на законных основаниях».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных