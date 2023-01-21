Telegram признают иностранным мессенджером и ограничат передачу платежной информации

В ВТБ вместе с тем сообщали о запуске онлайн-банка в Telegram – альтернативы своему мобильному приложению, которое удалили из App Store и Google Play. Сообщалось, что с 19 января пользователям станут доступны просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счета мобильного телефона, а в течение года появится оплата по QR-коду и возможность его сформировать, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод со своей карты в другом банке на карту в ВТБ.