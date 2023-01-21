Telegram признают иностранным мессенджером и ограничат передачу платежной информации
Telegram относится к числу иностранных мессенджеров, которые попадут под ограничения в передаче платежной информации после вступления в силу поправок в закон «Об информации». Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
В ведомстве уточнили, что ряду организаций в России будет запрещено использовать Telegram для «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг». В РКН указывают на ч. 8 ст. 10.1 федерального закона «Об информации», где описаны критерии, по которым те или иные сервисы юридически признаются «иностранными мессенджерами».
«Telegram относится к числу таких программ»,— сообщил в пресс-службе Роскомнадзора.
Вступающий с 1 марта в силу закон ограничивает взаимодействие банков и клиентов через иностранные мессенджеры. Как ранее писали «Ведомости», он запрещает компаниям с госучастием и финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов или предоставления информации, содержащей персональные данные граждан или данные о денежных переводах. Роскомнадзор в ближайшее время должен опубликовать список запрещенных каналов связи, говорила директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.
В ВТБ вместе с тем сообщали о запуске онлайн-банка в Telegram – альтернативы своему мобильному приложению, которое удалили из App Store и Google Play. Сообщалось, что с 19 января пользователям станут доступны просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счета мобильного телефона, а в течение года появится оплата по QR-коду и возможность его сформировать, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод со своей карты в другом банке на карту в ВТБ.
Вице-президент и руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов пояснял, что такой функционал возможен за счет технологии веб-виджетов в Telegram. По его словам, мессенджер становится стартовой площадкой сервиса, которая переводит клиента в web-версию «ВТБ онлайн» через этот виджет: все операции проходят на стороне банка, не выходя из Telegram, поясняет Чугунов.
При этом автор поправок о перечне иностранных мессенджеров, депутат Госдумы Антон Горелкин заявил «Коммерсанту», что в случае попадания Telegram в реестр, «сервис, разработанный ВТБ, не сможет работать на законных основаниях».