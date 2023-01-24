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Финансы

ЦБ подготовил законопроект о самозапрете на оформление кредитов

Ведомости

Банк России подготовил к внесению в Госдуму законопроект, который позволит россиянам самостоятельно устанавливать запрет в своей кредитной истории на выдачу себе кредитов и займов, чтобы обезопасить себя от мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора в комментарии «РИА Новости».

«Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу», – сообщили там.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, в свою очередь, отметил, что кредитные организации «концептуально согласны» с законопроектом.

ЦБ вновь поднял вопрос о введении механизма самозапрета на выдачу кредитов в июне 2022 г. Подобные законопроекты разрабатывались и ранее, однако они, как отмечал тогда Войлуков, были сырыми и вызвали много вопросов и нареканий. По задумке ЦБ, банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны проверять наличие самоограничений в кредитной истории клиента перед выдачей ему займов или кредитов. Если финансовая организация все равно выдаст деньги при наличии такого запрета, то потом не сможет требовать погашения долга.

Россияне смогут бесплатно устанавливать и снимать такой запрет любое количество раз: для этого нужно будет обратиться в бюро кредитных историй (БКИ), в том числе через портал госуслуг, банк или МФО. После снятия запрета клиент сможет получить заем или кредит только через два дня, отмечал тогда регулятор.

Как говорили тогда опрошенные «Ведомостями» эксперты, инициатива ЦБ покроет только часть рисков в борьбе с мошенниками. Например, эта мера не помешает злоумышленникам убедить жертву снять галочку, а через два дня пойти и взять кредит. Кроме того, для реального эффекта существование этой опции должно широко и регулярно освещаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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