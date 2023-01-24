ЦБ подготовил законопроект о самозапрете на оформление кредитов

ЦБ вновь поднял вопрос о введении механизма самозапрета на выдачу кредитов в июне 2022 г. Подобные законопроекты разрабатывались и ранее, однако они, как отмечал тогда Войлуков, были сырыми и вызвали много вопросов и нареканий. По задумке ЦБ, банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны проверять наличие самоограничений в кредитной истории клиента перед выдачей ему займов или кредитов. Если финансовая организация все равно выдаст деньги при наличии такого запрета, то потом не сможет требовать погашения долга.