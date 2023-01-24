ЦБ подготовил законопроект о самозапрете на оформление кредитов
Банк России подготовил к внесению в Госдуму законопроект, который позволит россиянам самостоятельно устанавливать запрет в своей кредитной истории на выдачу себе кредитов и займов, чтобы обезопасить себя от мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора в комментарии «РИА Новости».
«Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу», – сообщили там.
Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, в свою очередь, отметил, что кредитные организации «концептуально согласны» с законопроектом.
ЦБ вновь поднял вопрос о введении механизма самозапрета на выдачу кредитов в июне 2022 г. Подобные законопроекты разрабатывались и ранее, однако они, как отмечал тогда Войлуков, были сырыми и вызвали много вопросов и нареканий. По задумке ЦБ, банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны проверять наличие самоограничений в кредитной истории клиента перед выдачей ему займов или кредитов. Если финансовая организация все равно выдаст деньги при наличии такого запрета, то потом не сможет требовать погашения долга.
Россияне смогут бесплатно устанавливать и снимать такой запрет любое количество раз: для этого нужно будет обратиться в бюро кредитных историй (БКИ), в том числе через портал госуслуг, банк или МФО. После снятия запрета клиент сможет получить заем или кредит только через два дня, отмечал тогда регулятор.
Как говорили тогда опрошенные «Ведомостями» эксперты, инициатива ЦБ покроет только часть рисков в борьбе с мошенниками. Например, эта мера не помешает злоумышленникам убедить жертву снять галочку, а через два дня пойти и взять кредит. Кроме того, для реального эффекта существование этой опции должно широко и регулярно освещаться.