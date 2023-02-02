Сбербанк начал продавать валюту ОАЭ в нескольких московских отделениях
В Сбербанке начали продавать наличные дирхамы. Пока валюта доступна в некоторых московских отделениях банка, сообщили в пресс-службе организации.
Приобрести арабскую валюту можно в пяти офисах банка в Москве по следующим адресам:
- ул. Сретенка, 14;
Новая услуга будет пользоваться спросом и по мере его роста будет увеличиваться количество офисов, работающих с этой валютой, сообщил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. По его словам, в банке рассмотрят возможность запуска работы с дирхамами в безналичном виде.
18 января Центробанк России начал устанавливать курсы рубля к девяти иностранным валютам, в число которых вошел и дирхам. В частности, в перечень также были включены таиландский бат, грузинский лари, египетский фунт и еще пять зарубежных валют.
В сентябре 2022 г. Совкомбанк также начал продажу наличных дирхамов ОАЭ. Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев интервью РБК заявлял, что юань, дирхам и другие валюты рассматриваются в качестве альтернативы «токсичным» доллару и евро.