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Финансы

Сбербанк начал продавать валюту ОАЭ в нескольких московских отделениях

Ведомости

В Сбербанке начали продавать наличные дирхамы. Пока валюта доступна в некоторых московских отделениях банка, сообщили в пресс-службе организации.

Приобрести арабскую валюту можно в пяти офисах банка в Москве по следующим адресам:

  • ул. Сретенка, 14;

  • ул. Земляной Вал, 41, стр. 1;

  • ул. Большая Якиманка, 18;

  • ул. Вавилова, 19;

  • ул. Брянская, д. 8.

    • Новая услуга будет пользоваться спросом и по мере его роста будет увеличиваться количество офисов, работающих с этой валютой, сообщил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. По его словам, в банке рассмотрят возможность запуска работы с дирхамами в безналичном виде.

    18 января Центробанк России начал устанавливать курсы рубля к девяти иностранным валютам, в число которых вошел и дирхам. В частности, в перечень также были включены таиландский бат, грузинский лари, египетский фунт и еще пять зарубежных валют.

    В сентябре 2022 г. Совкомбанк также начал продажу наличных дирхамов ОАЭ. Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев интервью РБК заявлял, что юань, дирхам и другие валюты рассматриваются в качестве альтернативы «токсичным» доллару и евро.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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