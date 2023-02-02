Сбербанк начал продавать валюту ОАЭ в нескольких московских отделениях

Новая услуга будет пользоваться спросом и по мере его роста будет увеличиваться количество офисов, работающих с этой валютой, сообщил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. По его словам, в банке рассмотрят возможность запуска работы с дирхамами в безналичном виде.