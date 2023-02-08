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Финансы

Euroclear отказался от расчетов в рублях

Ведомости

Европейский депозитарий Euroclear объявил, что отказывается от использования российского рубля в качестве расчетной валюты, и закрыл свой корреспондентский счет в «ИНГ банк Евразия».

«Мы отказались от принятия российского рубля в качестве расчетной валюты (т. е. вы больше не можете производить расчеты в рублях в системе Euroclear) и заблокировали наш счет в "ИНГ банк Евразия", нашем кассовом корреспонденте в Москве», – говорится в сообщении.

Депозитарий также пояснил, что рубли не будут приниматься и на любые другие рублевые счета, открытые на его имя. Рублевые остатки будут конвертированы в евро сегодня, 8 февраля.

3 июня Евросоюз ввел против Национального расчетного депозитария блокирующие санкции. По оценке ЦБ, тогда пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов. В августе НРД подал иск об отмене санкций в суд Европейского союза в Люксембурге. Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов.

Министерства финансов Люксембурга и Бельгии ранее дали лицензии на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международных депозитариях Clearstream и Euroclear до санкций, введенных ЕС в отношении НРД. 30 декабря НРД сообщил о невозможности исполнить требования в лицензии Люксембурга.

На конец ноября 2022 г. объем принадлежащих российским резидентам ценных бумаг, заблокированных за рубежом, составил 5,7 трлн руб., сообщала ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных