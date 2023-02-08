Euroclear отказался от расчетов в рублях

«Мы отказались от принятия российского рубля в качестве расчетной валюты (т. е. вы больше не можете производить расчеты в рублях в системе Euroclear) и заблокировали наш счет в "ИНГ банк Евразия", нашем кассовом корреспонденте в Москве», – говорится в сообщении.