FT: ОАЭ выдали лицензию МТС-банку

До недавнего времени подразделение в ОАЭ было у Сбербанка, но 26 декабря организация объявила о закрытии своего офиса в стране. Как тогда сообщил зампред правления банка Александр Ведяхин, это произошло на фоне западных санкций. Несмотря на закрытие офиса, в банке пообещали продолжать помогать работать клиентам на рынке ОАЭ.