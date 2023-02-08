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FT: ОАЭ выдали лицензию МТС-банку

Ведомости

МТС-банк получил банковскую лицензию на работу в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Российских банк стал первым иностранным банком за несколько лет, получившим лицензию на работу в ОАЭ. По данным газеты, организация планирует начать работать в ближайшие месяцы. Представитель МТС отказался от комментариев.

Многие из переехавших в страну россиян жаловались на трудности с открытием личных и корпоративных банковских счетов, пишет FT. Как отмечается, большая часть граждан России проживает в Дубае. Издание отметило, что власти США и Европы обеспокоены взаимодействием России и ОАЭ. Как сообщил источник газеты, замглавы министерства финансов США Брайан Нельсон поднял вопрос о выдаче лицензии российскому банку во время визита в Абу-Даби.

До недавнего времени подразделение в ОАЭ было у Сбербанка, но 26 декабря организация объявила о закрытии своего офиса в стране. Как тогда сообщил зампред правления банка Александр Ведяхин, это произошло на фоне западных санкций. Несмотря на закрытие офиса, в банке пообещали продолжать помогать работать клиентам на рынке ОАЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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