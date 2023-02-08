FT: ОАЭ выдали лицензию МТС-банку
МТС-банк получил банковскую лицензию на работу в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Российских банк стал первым иностранным банком за несколько лет, получившим лицензию на работу в ОАЭ. По данным газеты, организация планирует начать работать в ближайшие месяцы. Представитель МТС отказался от комментариев.
Многие из переехавших в страну россиян жаловались на трудности с открытием личных и корпоративных банковских счетов, пишет FT. Как отмечается, большая часть граждан России проживает в Дубае. Издание отметило, что власти США и Европы обеспокоены взаимодействием России и ОАЭ. Как сообщил источник газеты, замглавы министерства финансов США Брайан Нельсон поднял вопрос о выдаче лицензии российскому банку во время визита в Абу-Даби.
До недавнего времени подразделение в ОАЭ было у Сбербанка, но 26 декабря организация объявила о закрытии своего офиса в стране. Как тогда сообщил зампред правления банка Александр Ведяхин, это произошло на фоне западных санкций. Несмотря на закрытие офиса, в банке пообещали продолжать помогать работать клиентам на рынке ОАЭ.