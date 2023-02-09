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Финансы

Минфин обнулит долю евро в ФНБ до конца года

Ведомости

Минфин России решил обнулить долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ) до конца года, в нем останутся только юани, рубли и золото. Об этом заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев, пишет «РИА Новости».

«Если вопрос – будет ли евро обнулен, то он обязательно будет обнулен в этом году», – сказал замминистра, отвечая на вопрос об оставшихся на счетах ФНБ средствах в европейской валюте. Министерство постепенно будет приводить структуру фонда в соответствие с новыми правилам таким образом, что в 2023 г. в ней останутся только золото, юани и рубли, добавил Колычев.

30 декабря прошлого года Минфин сообщил, что сокращает доли валют из недружественных стран в структуре ФНБ. В список вошли евро, фунты стерлингов и иены. Согласно новой структуре, до 60% фонда разрешено инвестировать в юани, а до 40% – в золото.

Летом 2021 г. было принято решение, согласно которому ФНБ должен состоять на 39,7% из евро, на 30,4% – из юаней, на 5% – из фунта стерлингов, на 4,7% – из иены и на 20,2% – из золота. После начала военной операции на Украине западные страны ввели санкции против России, из-за которых средства в евро, иенах и фунтах Центробанка были заблокированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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