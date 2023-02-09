Минфин обнулит долю евро в ФНБ до конца года

«Если вопрос – будет ли евро обнулен, то он обязательно будет обнулен в этом году», – сказал замминистра, отвечая на вопрос об оставшихся на счетах ФНБ средствах в европейской валюте. Министерство постепенно будет приводить структуру фонда в соответствие с новыми правилам таким образом, что в 2023 г. в ней останутся только золото, юани и рубли, добавил Колычев.