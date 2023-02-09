Минфин обнулит долю евро в ФНБ до конца года
Минфин России решил обнулить долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ) до конца года, в нем останутся только юани, рубли и золото. Об этом заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев, пишет «РИА Новости».
«Если вопрос – будет ли евро обнулен, то он обязательно будет обнулен в этом году», – сказал замминистра, отвечая на вопрос об оставшихся на счетах ФНБ средствах в европейской валюте. Министерство постепенно будет приводить структуру фонда в соответствие с новыми правилам таким образом, что в 2023 г. в ней останутся только золото, юани и рубли, добавил Колычев.
30 декабря прошлого года Минфин сообщил, что сокращает доли валют из недружественных стран в структуре ФНБ. В список вошли евро, фунты стерлингов и иены. Согласно новой структуре, до 60% фонда разрешено инвестировать в юани, а до 40% – в золото.
Летом 2021 г. было принято решение, согласно которому ФНБ должен состоять на 39,7% из евро, на 30,4% – из юаней, на 5% – из фунта стерлингов, на 4,7% – из иены и на 20,2% – из золота. После начала военной операции на Украине западные страны ввели санкции против России, из-за которых средства в евро, иенах и фунтах Центробанка были заблокированы.