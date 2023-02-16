Набиуллина спрогнозировала рост числа кибератак в России
Число кибератак на российскую финансовую систему продолжит расти, считает председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.
«Что можно увидеть по цифрам – количество атак растет и эта тенденция будет продолжаться. Объем ущерба растет, но не такими темпами, как количество атак, – успешность атак падает», – заявила Набиуллина.
По ее словам, мошенники всегда креативны и очень сфокусированы, а «мы действуем разрозненно и медленно». Набиуллина отметила, что в стране научились быстрее блокировать сайты и пресекать действия мошенников, но, по ее словам, они все равно будут «быстрее нас».
15 февраля заместитель председателя Банка России Филипп Габуния сообщил о росте DDoS-атак на финансовые организации в России в четыре раза за 2022 г. Общее число атак выросло на 2%.
В начале февраля замдиректора созданного ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов рассказал, что в центре также зафиксировали рост числа кибератак. Он отметил, что увеличилась скорость реализации угроз, – от момента появления публикации сведений об уязвимостях до ее практической реализации проходит не более нескольких часов. Одним из способов этих реализаций Мурашов назвал агитацию хакеров через Telegram-каналы.