Набиуллина спрогнозировала рост числа кибератак в России

По ее словам, мошенники всегда креативны и очень сфокусированы, а «мы действуем разрозненно и медленно». Набиуллина отметила, что в стране научились быстрее блокировать сайты и пресекать действия мошенников, но, по ее словам, они все равно будут «быстрее нас».