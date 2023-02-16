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Финансы

Набиуллина спрогнозировала рост числа кибератак в России

Ведомости

Число кибератак на российскую финансовую систему продолжит расти, считает председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

«Что можно увидеть по цифрам – количество атак растет и эта тенденция будет продолжаться. Объем ущерба растет, но не такими темпами, как количество атак, – успешность атак падает», – заявила Набиуллина.

По ее словам, мошенники всегда креативны и очень сфокусированы, а «мы действуем разрозненно и медленно». Набиуллина отметила, что в стране научились быстрее блокировать сайты и пресекать действия мошенников, но, по ее словам, они все равно будут «быстрее нас».

15 февраля заместитель председателя Банка России Филипп Габуния сообщил о росте DDoS-атак на финансовые организации в России в четыре раза за 2022 г. Общее число атак выросло на 2%.

В начале февраля замдиректора созданного ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов рассказал, что в центре также зафиксировали рост числа кибератак. Он отметил, что увеличилась скорость реализации угроз, – от момента появления публикации сведений об уязвимостях до ее практической реализации проходит не более нескольких часов. Одним из способов этих реализаций Мурашов назвал агитацию хакеров через Telegram-каналы.

Ранее по теме: В России зафиксировали рост числа кибератак с начала спецоперации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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