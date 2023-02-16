Банк России заявил об отсутствии рисков в предоставлении банками услуг через Telegram

После начала военной операции на Украине приложения банков, попавших под западные санкции, были удалены из Google Play и App Store. В частности, исчезли приложения ВТБ, Сбербанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и др. Позже на маркетах приложений появились аналоги некоторых из мобильных банков, в частности, в App Store появилось приложение СБОЛ от Сбербанка, а также «Прайм баланс Юником» от ВТБ.