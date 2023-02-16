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Финансы

Банк России заявил об отсутствии рисков в предоставлении банками услуг через Telegram

Ведомости

В Центробанке не видят дополнительных технологических рисков в предоставлении банками услуг через Telegram, заявила председатель банка Эльвира Набиуллина.

«Что касается предоставления услуг через Telegram-каналы банками, наши специалисты анализировали, каких-то дополнительных технологических рисков от использования Telegram-каналов нет», – сказала председатель (цитата по ТАСС). Она добавила, что каналами часто пользуются мошенники, в связи с чем такие риски можно снизить путем внедрения «антифродовых механизмов».

15 февраля на форуме директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин заявил, что российским банкам не стоит оказывать услуги через мессенджеры и приучать к этому пользователей. По его мнению, этим могут воспользоваться мошенники. Он также добавил, что от 65 до 85% мошеннических звонков проходят через WhatsApp.

Ранее по теме: Банки начали активно создавать Telegram-боты для общения с клиентами

19 января банк ВТБ запустил онлайн-банк в Telegram, который работает на основе бота «Помощник ВТБ». Сейчас пользователям доступны только просмотр баланса карт и счетов, перевод денег через СБП, а также пополнение счета мобильного телефона. 14 февраля в банке сообщили, что планируют запустить услуги онлайн-банкинга в VK и «Одноклассниках», а также на других цифровых площадках.

После начала военной операции на Украине приложения банков, попавших под западные санкции, были удалены из Google Play и App Store. В частности, исчезли приложения ВТБ, Сбербанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и др. Позже на маркетах приложений появились аналоги некоторых из мобильных банков, в частности, в App Store появилось приложение СБОЛ от Сбербанка, а также «Прайм баланс Юником» от ВТБ.

Ранее по теме: Набиуллина предложила подумать о блокировке переводов в пользу мошенников

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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