Банк России заявил об отсутствии рисков в предоставлении банками услуг через Telegram
В Центробанке не видят дополнительных технологических рисков в предоставлении банками услуг через Telegram, заявила председатель банка Эльвира Набиуллина.
«Что касается предоставления услуг через Telegram-каналы банками, наши специалисты анализировали, каких-то дополнительных технологических рисков от использования Telegram-каналов нет», – сказала председатель (цитата по ТАСС). Она добавила, что каналами часто пользуются мошенники, в связи с чем такие риски можно снизить путем внедрения «антифродовых механизмов».
15 февраля на форуме директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин заявил, что российским банкам не стоит оказывать услуги через мессенджеры и приучать к этому пользователей. По его мнению, этим могут воспользоваться мошенники. Он также добавил, что от 65 до 85% мошеннических звонков проходят через WhatsApp.
19 января банк ВТБ запустил онлайн-банк в Telegram, который работает на основе бота «Помощник ВТБ». Сейчас пользователям доступны только просмотр баланса карт и счетов, перевод денег через СБП, а также пополнение счета мобильного телефона. 14 февраля в банке сообщили, что планируют запустить услуги онлайн-банкинга в VK и «Одноклассниках», а также на других цифровых площадках.
После начала военной операции на Украине приложения банков, попавших под западные санкции, были удалены из Google Play и App Store. В частности, исчезли приложения ВТБ, Сбербанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и др. Позже на маркетах приложений появились аналоги некоторых из мобильных банков, в частности, в App Store появилось приложение СБОЛ от Сбербанка, а также «Прайм баланс Юником» от ВТБ.