Набиуллина предложила подумать о блокировке переводов в пользу мошенников

Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин заявил, что российским банкам не стоит оказывать услуги через мессенджеры и приучать к этому пользователей, поскольку этим могут воспользоваться мошенники. По его словам, пользователи часто получают звонки от мошенников под видом ЦБ и МВД через WhatsApp. Он уточнил, что от 65 до 85% всех мошеннических звонков сейчас проходят через этот мессенджер. При этом клиенты не замечают, что мошенники звонят им через WhatsApp.