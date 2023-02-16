Набиуллина предложила подумать о блокировке переводов в пользу мошенников
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина предложила продумать систему принудительной блокировки банками переводов клиентов, если известно, что средства отправляются мошенникам. С таким предложением выступила глава регулятора на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.
«Если мы знаем, что это сайт мошенников, он есть в базе данных, надо блокировать поступление на него средств, а не давать человеку два дня думать. Эту систему надо продумать», – сказала Набиуллина (цит. по «РИА Новости»).
Выступая на форуме председатель ЦБ также заявила, что банки должны возмещать потери клиентов из-за мошенников. «Все-таки возмещение ущерба банками будет стимулировать их активнее заниматься антифродом», – считает Набиуллина.
Весной прошлого года директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рассказал, что регулятор предлагает обязать банки на два дня приостанавливать зачисление денег на счета, которые находятся в базе данных о переводах денег без согласия клиента. Проверять операции на признаки мошенничества по задумке ЦБ должны как банк – отправитель средств, так и банк-получатель.
«Ведомости» со ссылкой на статистику Банка России писали, что в прошлом году количество хищений клиентских денег с банковских счетов составило 877 000 раз. Впервые за семь лет показатель упал – на 15,31% по сравнению с 2021 г. Несмотря на это, сумма похищенных денег продолжила расти – на 4,29% до 14,2 млрд руб.
В 2022 г. объем операций без согласия клиентов-физлиц составил 13,4 млрд руб. (94,6%), а их число – 871 500, у юрлиц – 807,7 млн руб. (5,4%) и 4 800 соответственно. Больше страдать от злоумышленников стали граждане – средняя сумма одной операции выросла на 29,8% до 15 300 руб. У компаний этот показатель, наоборот, снизился на 52,3% до 166 900 руб.
Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин заявил, что российским банкам не стоит оказывать услуги через мессенджеры и приучать к этому пользователей, поскольку этим могут воспользоваться мошенники. По его словам, пользователи часто получают звонки от мошенников под видом ЦБ и МВД через WhatsApp. Он уточнил, что от 65 до 85% всех мошеннических звонков сейчас проходят через этот мессенджер. При этом клиенты не замечают, что мошенники звонят им через WhatsApp.