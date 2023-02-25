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Politico: две криптобиржи проводят операции с подсанкционными банками из России

Ведомости

Две крупнейшие криптобиржи – Huobi и KuCoin – позволяют трейдерам проводить операции с дебетовыми картами российских банков, находящихся под санкциями, сообщило Politico со ссылкой на отчет аналитической компании Inca Digital.

Издание уточняет, что базирующиеся на Сейшельских островах криптобиржи не прекратили операции с картами подсанкционных банков, включая Сбербанк. Ни одна из бирж не принимает средства из подсанкционных банков, но позволяет владельцам крипты торговать друг с другом, что, по словам гендиректора Inca Digital Адама Заразинского, является прямым нарушением санкций США и Европы.

Politico отмечает, что возможности Вашингтона «сковать» российские институты ограничены. Издание пишет, что многие политики говорили о том, что криптовалюта является уязвимостью западных санкций в отношении России. При этом представители минфина США заявляют, что не видят доказательств того, что цифровые активы способствуют масштабному обходу санкций.

В отчете Inca также упоминаются уязвимости других криптобирж, например Binance, которая также предлагает россиянам несколько способов конвертации рублей в криптовалюту. В Binance эти обвинения отвергли.

Первые санкции по криптоактивам были согласованы странами ЕС в рамках пятого пакета санкций. В апреле 2022 г. Binance запретила россиянам иметь на европейских криптосчетах и криптокошельках более 10 000 евро. В начале октября 2022 г. ЕС принял восьмой пакет санкций, в рамках которого европейским компаниям запрещено открывать криптосчета и криптокошельки для граждан РФ, а также оказывать услуги хранения криптовалюты. Санкции, касающиеся криптовалюты, не действуют в отношении россиян, у которых есть гражданство, ВНЖ или ПМЖ стран Евросоюза, а также Швейцарии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных