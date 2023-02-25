Politico: две криптобиржи проводят операции с подсанкционными банками из России
Две крупнейшие криптобиржи – Huobi и KuCoin – позволяют трейдерам проводить операции с дебетовыми картами российских банков, находящихся под санкциями, сообщило Politico со ссылкой на отчет аналитической компании Inca Digital.
Издание уточняет, что базирующиеся на Сейшельских островах криптобиржи не прекратили операции с картами подсанкционных банков, включая Сбербанк. Ни одна из бирж не принимает средства из подсанкционных банков, но позволяет владельцам крипты торговать друг с другом, что, по словам гендиректора Inca Digital Адама Заразинского, является прямым нарушением санкций США и Европы.
Politico отмечает, что возможности Вашингтона «сковать» российские институты ограничены. Издание пишет, что многие политики говорили о том, что криптовалюта является уязвимостью западных санкций в отношении России. При этом представители минфина США заявляют, что не видят доказательств того, что цифровые активы способствуют масштабному обходу санкций.
В отчете Inca также упоминаются уязвимости других криптобирж, например Binance, которая также предлагает россиянам несколько способов конвертации рублей в криптовалюту. В Binance эти обвинения отвергли.
Первые санкции по криптоактивам были согласованы странами ЕС в рамках пятого пакета санкций. В апреле 2022 г. Binance запретила россиянам иметь на европейских криптосчетах и криптокошельках более 10 000 евро. В начале октября 2022 г. ЕС принял восьмой пакет санкций, в рамках которого европейским компаниям запрещено открывать криптосчета и криптокошельки для граждан РФ, а также оказывать услуги хранения криптовалюты. Санкции, касающиеся криптовалюты, не действуют в отношении россиян, у которых есть гражданство, ВНЖ или ПМЖ стран Евросоюза, а также Швейцарии.