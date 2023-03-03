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«Сбер» запустил пилот по выдаче потребительских кредитов через колл-центр

Ведомости

Сбербанк запустил пилотный проект по выдаче потребительских кредитов через звонок в колл-центр. Об этом сообщила вице-президент, директор дивизиона «Забота о клиентах» банка Елена Левина, передает «Интерфакс».

«Мы будем делать это постепенно, начнем с наших самых цифровых продуктов, которые требуют минимальных действий со стороны клиента. Уже запустили пилот с потребительскими кредитами в конце прошлого года. Следующий шаг – оформление более сложных для клиентов продуктов с помощью видео-звонка», – рассказала она.

Клиент может оформить потребительский кредит через оператора колл-центра – он формирует заявку. После чего клиенту необходимо подтвердить заявку через СМС. В случае одобрения человек еще раз должен подтвердить получение кредита в «Сбербанк-онлайн». По словам Левиной, «Сбер» пока планирует работать со своими клиентами.

Левина отметила, что сейчас 70% вопросов клиентов решается через колл-центр и чат-бот банка. Причем пять лет назад автоматизация составляла 20%, напомнила она. В 11 колл-центрах Сбербанка сейчас работает порядка 7 000 человек на первой линии. «Все они – штатные сотрудники. Сбербанк полностью ушел от аутсорсинга этих услуг в 2019 году», – добавила она. Левина подчеркнула, что в процессе дальнейшей цифровизации колл-центра банк не планирует сокращать штат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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