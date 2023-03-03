«Сбер» запустил пилот по выдаче потребительских кредитов через колл-центр
«Мы будем делать это постепенно, начнем с наших самых цифровых продуктов, которые требуют минимальных действий со стороны клиента. Уже запустили пилот с потребительскими кредитами в конце прошлого года. Следующий шаг – оформление более сложных для клиентов продуктов с помощью видео-звонка», – рассказала она.
Клиент может оформить потребительский кредит через оператора колл-центра – он формирует заявку. После чего клиенту необходимо подтвердить заявку через СМС. В случае одобрения человек еще раз должен подтвердить получение кредита в «Сбербанк-онлайн». По словам Левиной, «Сбер» пока планирует работать со своими клиентами.
Левина отметила, что сейчас 70% вопросов клиентов решается через колл-центр и чат-бот банка. Причем пять лет назад автоматизация составляла 20%, напомнила она. В 11 колл-центрах Сбербанка сейчас работает порядка 7 000 человек на первой линии. «Все они – штатные сотрудники. Сбербанк полностью ушел от аутсорсинга этих услуг в 2019 году», – добавила она. Левина подчеркнула, что в процессе дальнейшей цифровизации колл-центра банк не планирует сокращать штат.