Сбербанк начнет работать в Крыму

В конце апреля 2022 г. постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов обратился к крупным российским банкам, в том числе и к Сбербанку, с просьбой открыть свои офисы на полуострове. По его словам, дочерний банк Сбербанка России на Украине был одним из крупнейших в Крыму до его вхождения в состав России в 2014 г. В разговоре с «РИА Новости» Мурадов подчеркнул, что в банке хранились сбережения не только местных жителей, но и предприятий полуострова.