Сбербанк начнет работать в Крыму

Сбербанк начнет работать в КрымуПланы по выходу в новые регионы пока не обозначены
Первые офисы Сбербанка появятся в Крыму в первом полугодии 2023 г. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 г. будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка», — сказано в сообщении.
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев прокомментировал это в своем Telegram-канале. По его словам, жители региона сильно ждали возобновления работы Сбербанка на крымском полуострове. «Не секрет, что раньше для того, чтобы оформить ту же банковскую карточку, приходилось ехать в ближайший офис, который находится в Тамани — первом населенном пункте за Крымским мостом. Знаю, что севастопольцы давно ждали прихода Сбербанка, это позволит полноценно пользоваться всеми возможностями банка», — написал он.
Планы выхода в новые регионы – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области – в Сбербанке пока не комментируют. Первым российским банком, который начал работать на новых территориях, стал Промсвязьбанк. Сегодня размер сети банка на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей превышает 200 отделений.
Сбербанк до присоединения Крыма к России работал на полуострове и Севастополе через свою украинскую «дочку». После событий крымской весны госбанк свернул там операции и с тех пор не планировал возвращаться. «Пока таких планов не имеем. Это непозволительно с точки зрения санкций. Мы пока не будем работать на этих территориях», – отмечал предправления Сбербанка Герман Греф в 2015 г. Но в апреле 2022 г. госбанк попал под блокирующие санкции США.
В конце апреля 2022 г. постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов обратился к крупным российским банкам, в том числе и к Сбербанку, с просьбой открыть свои офисы на полуострове. По его словам, дочерний банк Сбербанка России на Украине был одним из крупнейших в Крыму до его вхождения в состав России в 2014 г. В разговоре с «РИА Новости» Мурадов подчеркнул, что в банке хранились сбережения не только местных жителей, но и предприятий полуострова.
Сейчас в Крыму работают 6 банков: РНКБ, «Черноморский банк развития и реконструкции», банк «Россия», Генбанк, «Индустриальный сберегательный банк» и Промсвязьбанк. Последний, по указу президента России Владимира Путина, начал предоставлять банковские услуги в апреле 2022 г., а в мае открыл на полуострове первые офисы.
После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Сбербанк попал под западные санкции. 17 марта Путин заявил, что российские банки и компании, попавшие под ограничения, могут «спокойно приходить в Крым и Севастополь». Под блокирующими санкциями западных стран также находятся ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, РСХБ, «ФК Открытие» и ряд других банков.