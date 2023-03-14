Credit Suisse сообщил о «существенных недостатках» в своих финансовых отчетностях

9 февраля Credit Suisse опубликовал финансовые результаты за 2022 г. По итогам года банк зафиксировал чистый убыток в размере 7,29 млрд франков (около $8 млрд), что является худшим результатом с 2008 г. На фоне этого председатель совета директоров банка Аксель Леманн отказался от премии в 1,5 млн франков ($1,6 млн) за первый год работы на этой должности.