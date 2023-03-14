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Финансы

Credit Suisse сообщил о «существенных недостатках» в своих финансовых отчетностях

Ведомости

Швейцарский банк Credit Suisse планирует внести изменения в процедуры аудита и внутреннего контроля в связи с обнаружением «существенных недостатков» в финансовых отчетностях за 2021-2022 гг. Об этом говорится в годовом отчете банка.

Уточняется, что выявленные недостатки связаны с неспособностью разработать и поддерживать эффективную оценку рисков компании в своей финансовой отчетности. В результате банк пришел к выводу, что в 2021 и 2022 гг. внутренний контроль финансовой отчетности не был эффективным. 

Презентация годового отчета должна была быть представлена 9 марта, однако она была отложена из-за претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Сообщалось, что у SEC возникли некоторые вопросы к отчетам о движении свободных денежных средств за 2019 и 2020 гг.

9 февраля Credit Suisse опубликовал финансовые результаты за 2022 г. По итогам года банк зафиксировал чистый убыток в размере 7,29 млрд франков (около $8 млрд), что является худшим результатом с 2008 г. На фоне этого председатель совета директоров банка Аксель Леманн отказался от премии в 1,5 млн франков ($1,6 млн) за первый год работы на этой должности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных