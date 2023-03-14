Credit Suisse сообщил о «существенных недостатках» в своих финансовых отчетностях
Швейцарский банк Credit Suisse планирует внести изменения в процедуры аудита и внутреннего контроля в связи с обнаружением «существенных недостатков» в финансовых отчетностях за 2021-2022 гг. Об этом говорится в годовом отчете банка.
Уточняется, что выявленные недостатки связаны с неспособностью разработать и поддерживать эффективную оценку рисков компании в своей финансовой отчетности. В результате банк пришел к выводу, что в 2021 и 2022 гг. внутренний контроль финансовой отчетности не был эффективным.
Презентация годового отчета должна была быть представлена 9 марта, однако она была отложена из-за претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Сообщалось, что у SEC возникли некоторые вопросы к отчетам о движении свободных денежных средств за 2019 и 2020 гг.
9 февраля Credit Suisse опубликовал финансовые результаты за 2022 г. По итогам года банк зафиксировал чистый убыток в размере 7,29 млрд франков (около $8 млрд), что является худшим результатом с 2008 г. На фоне этого председатель совета директоров банка Аксель Леманн отказался от премии в 1,5 млн франков ($1,6 млн) за первый год работы на этой должности.