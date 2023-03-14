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Финансы

Минфин предложил выпустить «патриотические» гособлигации

Ведомости

Министерство финансов России выступило с инициативой выпуска тематических, или «патриотических», облигаций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По информации агентства, вышеупомянутая инициатива была в списке предложений, направленных Минфином в правительство в конце февраля. Источник «Интерфакса» проинформировал, что это один из пунктов плана, в котором ведомство аккумулировало идеи по развитию механизмов и инструментов на финансовом рынке для того, чтобы обеспечить финансовый суверенитет России.

Ожидается, что выпускаться «патриотические» облигации будут от лица правительства. Бумаги будут распространять через банки, финансовые платформы и другие фининституты, отмечает агентство.

Обсуждение этой инициативы РБК подтвердил неназванный федеральный чиновник. Он уточнил, что речь идет о целевых займах. «Как было после войны, займы на восстановление народного хозяйства», — сказал источник РБК. По его словам, инициативу рассмотрят на совете по финансовому рынку в конце марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных