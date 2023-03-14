Минфин предложил выпустить «патриотические» гособлигации

По информации агентства, вышеупомянутая инициатива была в списке предложений, направленных Минфином в правительство в конце февраля. Источник «Интерфакса» проинформировал, что это один из пунктов плана, в котором ведомство аккумулировало идеи по развитию механизмов и инструментов на финансовом рынке для того, чтобы обеспечить финансовый суверенитет России.