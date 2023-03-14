Минфин предложил выпустить «патриотические» гособлигации
Министерство финансов России выступило с инициативой выпуска тематических, или «патриотических», облигаций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По информации агентства, вышеупомянутая инициатива была в списке предложений, направленных Минфином в правительство в конце февраля. Источник «Интерфакса» проинформировал, что это один из пунктов плана, в котором ведомство аккумулировало идеи по развитию механизмов и инструментов на финансовом рынке для того, чтобы обеспечить финансовый суверенитет России.
Ожидается, что выпускаться «патриотические» облигации будут от лица правительства. Бумаги будут распространять через банки, финансовые платформы и другие фининституты, отмечает агентство.
Обсуждение этой инициативы РБК подтвердил неназванный федеральный чиновник. Он уточнил, что речь идет о целевых займах. «Как было после войны, займы на восстановление народного хозяйства», — сказал источник РБК. По его словам, инициативу рассмотрят на совете по финансовому рынку в конце марта.