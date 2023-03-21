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Финансы

ЦБ ввел дифференцированные нормативы обязательных резервов по видам валют с 1 апреля

Ведомости

Банк России установил с 1 апреля для всех кредитных организаций дифференцированные нормативы обязательных резервов по видам иностранных валют, сообщается на сайте регулятора.

Обязательные резервы – это средства в рублях, которые банки должны хранить на корреспондентском счете в ЦБ. Система обязательного резервирования вводится для обеспечения обязательств банков по размещенным депозитам граждан и компаний, а также для регулирования объема денежной массы в обращении. Ряд пассивов банков освобожден от обязательного резервирования.

С 1 апреля нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран составят 7,5%, а 5,5% — по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран). При этом размер обязательств банков с базовой лицензией в валютах недружественных стран принимается равным нулю.

Это решение будет стимулировать банки изменять структуру своих валютных пассивов в пользу валют дружественных стран, а также сохранит условия для дальнейшей общей девалютизации банковских балансов, отмечает ЦБ.

ЦБ в марте 2022 г. резко снизил требования к норме отчислений банков в обязательные резервы. К примеру, по валютным обязательствам компаний и граждан показатель упал с 8 до 2%. Поблажки, оценивал ЦБ, позволили освободить из резервов около 2,7 трлн руб. Затем регулятор начал плавно повышать норму резервирования.

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С 1 марта ЦБ увеличил для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях на 1 п. п. до 4%. Для всех кредитных организаций в валюте – на 2 п. п. до 7%. При этом нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменения, на уровне 1%.

О том, что ЦБ хочет дифференцировать нормативы резервирования в валюте в зависимости от ее дружественности, регулятор сообщал еще осенью 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных