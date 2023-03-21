ЦБ ввел дифференцированные нормативы обязательных резервов по видам валют с 1 апреля

С 1 марта ЦБ увеличил для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях на 1 п. п. до 4%. Для всех кредитных организаций в валюте – на 2 п. п. до 7%. При этом нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменения, на уровне 1%.