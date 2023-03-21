ЦБ ввел дифференцированные нормативы обязательных резервов по видам валют с 1 апреля
Банк России установил с 1 апреля для всех кредитных организаций дифференцированные нормативы обязательных резервов по видам иностранных валют, сообщается на сайте регулятора.
Обязательные резервы – это средства в рублях, которые банки должны хранить на корреспондентском счете в ЦБ. Система обязательного резервирования вводится для обеспечения обязательств банков по размещенным депозитам граждан и компаний, а также для регулирования объема денежной массы в обращении. Ряд пассивов банков освобожден от обязательного резервирования.
С 1 апреля нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран составят 7,5%, а 5,5% — по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран). При этом размер обязательств банков с базовой лицензией в валютах недружественных стран принимается равным нулю.
Это решение будет стимулировать банки изменять структуру своих валютных пассивов в пользу валют дружественных стран, а также сохранит условия для дальнейшей общей девалютизации банковских балансов, отмечает ЦБ.
ЦБ в марте 2022 г. резко снизил требования к норме отчислений банков в обязательные резервы. К примеру, по валютным обязательствам компаний и граждан показатель упал с 8 до 2%. Поблажки, оценивал ЦБ, позволили освободить из резервов около 2,7 трлн руб. Затем регулятор начал плавно повышать норму резервирования.
С 1 марта ЦБ увеличил для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях на 1 п. п. до 4%. Для всех кредитных организаций в валюте – на 2 п. п. до 7%. При этом нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменения, на уровне 1%.
О том, что ЦБ хочет дифференцировать нормативы резервирования в валюте в зависимости от ее дружественности, регулятор сообщал еще осенью 2022 г.