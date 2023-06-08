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Финансы

В минфине Казахстана заявили об отсутствии ограничений на банковские операции в рублях

Ведомости

Власти Казахстана не вводили каких-либо ограничений для банков по операциям в рублях, сообщил журналистам министр финансов республики Ерулан Жамаубаев. По его словам, банки сами прорабатывают потенциальные санкционные риски.

«В целом есть такое понятие, как KYC – знай своего клиента. Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами и другими рисками, это непосредственно работа самих банков. Со стороны правительства никаких установок не было», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

О проблемах некоторых предпринимателей с проведением рублевых платежей в Казахстан ранее сообщили «Ведомости». Собеседник в одном из банков указал на десятки возвратов рублевых платежей со стороны Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank. Как указал другой источник, обычно в качестве объяснения отказа приема платежей в рублях указывается внутренняя политика банка.

На фоне проблем с рублевыми платежами российский бизнес начинает все больше интересоваться расчетами в казахстанских тенге, но встречаются случаи отказа принимать платежи от российских предпринимателей и в этой валюте. Банки Казахстана вынуждены соблюдать санкционный режим западных стран, так как США являются крупным инвестором в экономику Казахстана, отметил, в свою очередь, представитель банка «Левобережный».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных