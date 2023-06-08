В минфине Казахстана заявили об отсутствии ограничений на банковские операции в рублях

На фоне проблем с рублевыми платежами российский бизнес начинает все больше интересоваться расчетами в казахстанских тенге, но встречаются случаи отказа принимать платежи от российских предпринимателей и в этой валюте. Банки Казахстана вынуждены соблюдать санкционный режим западных стран, так как США являются крупным инвестором в экономику Казахстана, отметил, в свою очередь, представитель банка «Левобережный».