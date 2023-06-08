Россия и Оман договорились об устранении двойного налогообложения
Россия и Оман подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы между странами. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минфина.
«Главная цель заключения соглашения для нас – это взаимное привлечение прямых инвестиций в экономику обеих стран, развитие торговли, туризма и транспорта», – таким образом подписание соглашения прокомментировал статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Ратификация протокола должна состояться до конца года. В этом случае положения соглашения смогут вступить в силу с 1 января 2024 г. В частности, документ устанавливает ставку налога на доходы от дивидендов в размере 15%. Пониженная ставка в виде 10% применяется к доходам от дивидендов компаний, которые в течение года владели не менее 20% долей в уставном капитале юрлица, выплачивающего дивиденды. Ставка 10% также распространяется на процентные доходы и роялти.
Соглашение также предполагает освобождение от налогообложения дивидендов и процентов, если они выплачиваются правительству, центробанку или пенсионным фондам России и Омана.
По словам Сазанова, товарооборот между Россией и Оманом по итогам года вырос на 46%. «Необходимо и дальше увеличивать торговый оборот и укреплять экономическое взаимодействие», – подчеркнул он.