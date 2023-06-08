Газета
Финансы

Россия и Оман договорились об устранении двойного налогообложения

Ведомости

Россия и Оман подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы между странами. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минфина.

«​​Главная цель заключения соглашения для нас – это взаимное привлечение прямых инвестиций в экономику обеих стран, развитие торговли, туризма и транспорта», – таким образом подписание соглашения прокомментировал статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, его слова приводит пресс-служба ведомства. 

Ратификация протокола должна состояться до конца года. В этом случае положения соглашения смогут вступить в силу с 1 января 2024 г. В частности, документ устанавливает ставку налога на доходы от дивидендов в размере 15%. Пониженная ставка в виде 10% применяется к доходам от дивидендов компаний, которые в течение года владели не менее 20% долей в уставном капитале юрлица, выплачивающего дивиденды. Ставка 10% также распространяется на процентные доходы и роялти.

Соглашение также предполагает освобождение от налогообложения дивидендов и процентов, если они выплачиваются правительству, центробанку или пенсионным фондам России и Омана.

По словам Сазанова, товарооборот между Россией и Оманом по итогам года вырос на 46%. «Необходимо и дальше увеличивать торговый оборот и укреплять экономическое взаимодействие», – подчеркнул он.

О том, что Россия и Оман готовят это соглашение, «Ведомости» писали еще в августе 2022 г. Тогда сообщалось, что на освобождение от налогообложения дивидендов и процентов смогут претендовать РФПИ, ВЭБ, «Ростех», «Роснано», «Росатом», «Роскосмос».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных