Россия и Оман договорились об устранении двойного налогообложения

Ратификация протокола должна состояться до конца года. В этом случае положения соглашения смогут вступить в силу с 1 января 2024 г. В частности, документ устанавливает ставку налога на доходы от дивидендов в размере 15%. Пониженная ставка в виде 10% применяется к доходам от дивидендов компаний, которые в течение года владели не менее 20% долей в уставном капитале юрлица, выплачивающего дивиденды. Ставка 10% также распространяется на процентные доходы и роялти.