Россия готовит налоговое соглашение с Оманом

Сейчас у России заключены налоговые соглашения более чем с 80 странами. В 2020 г. Минфин начал активную работу по их пересмотру, после того как президент Владимир Путин поручил исключить ситуации оптимизации платежей в бюджет с использованием налоговых гаваней и повысить ставку на вывод дивидендов и процентов до 15%. Президент тогда предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из соглашений со странами, которые не примут ее предложения. На данный момент налоговые соглашения пересмотрены с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Минфину не удалось договориться с Нидерландами, поэтому соглашение было денонсировано и прекратило действовать с 1 января 2022 г. Прошлой осенью стало известно о начале переговоров по пересмотру соглашения со Швейцарией, но в марте 2022 г. Минфин сообщил о приостановке обсуждения. В списке на пересмотр ведомство также называло Гонконг и Сингапур. Отсутствие соглашения означает, по сути, двойное налогообложение бизнеса в соответствии с фискальными системами обоих государств.