Россия готовит налоговое соглашение с Оманом

Россия готовит налоговое соглашение с ОманомОтдельные льготы получат «Роснано», «Росатом» и «Роскосмос»
Правительство России намерено подписать соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Оманом. Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина от 28 июля 2022 г. («Ведомости» с ним ознакомились) предварительно проработанный с оманской стороной проект документа получил одобрение. Теперь Минфин должен провести переговоры с Оманом и по достижении договоренности подписать соглашение.
Документ, в частности, предусматривает ставку налога на доходы по дивидендам 10% при условии владения 20% капитала компании в течение 365 дней, в остальных случаях ставка составит 15%, на проценты и роялти – 10%. Соглашение также предполагает освобождение от налогообложения дивидендов и процентов, если они выплачиваются правительству, центробанку или пенсионным фондам России и Омана. Кроме того, на такие льготы смогут претендовать РФПИ, ВЭБ, «Ростех», «Роснано», «Росатом», «Роскосмос».
Соглашение должно вступить в силу с 1 января календарного года, следующего за годом вступления документа в силу. СИДН должна будет ратифицировать Госдума, сейчас депутаты находятся на каникулах.
Представитель Минфина подтвердил, что работа по подготовке к подписанию соглашения ведется.
Контроль налоговой базы
Текст соглашения заметно отличается от тех, которые Россия заключала ранее, до старта кампании по пересмотру СИДН, отметил партнер «Технологий доверия» (бывшая PwC в России) Михаил Филинов. Вместо налога 5–0–0% для триады «дивиденды – проценты – роялти» в новом соглашении предлагаются ставки 10–10–10%, указал он. Это отражает тренд развития российской налоговой практики – не дать уменьшать налоговую базу, считает эксперт.
Новый вариант соглашения с Оманом приближен к современным реалиям и отличается от версии 2001 г., которая не вступила в силу, более высокими налоговыми ставками по пассивным доходам, говорит ассоциированный партнер МЭФа Анна Зеленская. Раньше в подавляющем большинстве соглашений проценты и роялти полностью освобождались от налогообложения, а по дивидендам можно было получить ставку 5%.
Налоговые ставки в соглашении с Оманом менее привлекательны, чем в соглашениях с Катаром или Гонконгом (5% на дивиденды, выплачиваемые в Катар и Гонконг, или 5% на проценты, выплачиваемые в Катар, и 0% – в Гонконг), однако они ниже, чем в соглашениях с юрисдикциями в ЕС, которые Россия активно пересматривала в 2020–2021 гг., заметила партнер департамента налогов и права компании «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte в России) Наталья Кузнецова.
А если сравнивать предлагаемые Оману условия с налоговым соглашением, например, со Швейцарией, которое еще не было пересмотрено, то они не являются супервыгодными, указал партнер Kept (бывшая KPMG в России) Александр Токарев.
Ставки налога уменьшаются только до 10%, в то время как со Швейцарией ставка налога на дивиденды может быть снижена до 5%, а в отношении процентов и роялти вообще предоставляется освобождение, отметил он. В целом же предлагаемые Оману условия соответствуют Типовой конвенции об избежании двойного налогообложения, утвержденной правительством, добавил он.
Сейчас у России заключены налоговые соглашения более чем с 80 странами. В 2020 г. Минфин начал активную работу по их пересмотру, после того как президент Владимир Путин поручил исключить ситуации оптимизации платежей в бюджет с использованием налоговых гаваней и повысить ставку на вывод дивидендов и процентов до 15%. Президент тогда предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из соглашений со странами, которые не примут ее предложения. На данный момент налоговые соглашения пересмотрены с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Минфину не удалось договориться с Нидерландами, поэтому соглашение было денонсировано и прекратило действовать с 1 января 2022 г. Прошлой осенью стало известно о начале переговоров по пересмотру соглашения со Швейцарией, но в марте 2022 г. Минфин сообщил о приостановке обсуждения. В списке на пересмотр ведомство также называло Гонконг и Сингапур. Отсутствие соглашения означает, по сути, двойное налогообложение бизнеса в соответствии с фискальными системами обоих государств.
Поворот на Восток
С учетом текущей геополитической обстановки и неопределенности в отношении налоговых соглашений с традиционными партнерами, например странами ЕС, важно расширять сотрудничество с дружественными государствами, но не со всеми из них на данный момент подписаны налоговые соглашения, говорит партнер «Б1» (бывшая EY в России) Марина Белякова. Новое соглашение об избежании двойного налогообложения всегда плюс для налогоплательщиков в России, особенно в данном случае, поскольку оно со страной Персидского залива, куда активно двинулся российский бизнес в противовес западным санкциям, добавила Кузнецова.
Решение подписать соглашение с Оманом сейчас может говорить о готовности развивать отношения со странами этого региона, отметила Зеленская. Вероятно, у стран могут существовать определенные договоренности о совместных проектах, которые связаны с компаниями с госучастием, которые смогут воспользоваться данными льготами, считает эксперт.
Пока мы не видим значительного интереса среди российских групп в отношении использования Омана для структурирования своего зарубежного присутствия, отчасти это может быть связано с отсутствием налогового соглашения с данной страной, отметил Токарев.
Нулевые ставки по процентам и дивидендам для российских госкорпораций отражают возросшую в России роль госсектора в экономике, отметил Филинов. Российские госкомпании могут получить максимальную выгоду от предлагаемого соглашения, добавил Токарев.
Привлекательность нового соглашения нужно рассматривать в совокупности с режимом налогообложения в самом Омане и практикой применения соглашений об избежании двойного налогообложения в России, указала Кузнецова. В Омане при определенных условиях (в частности, регистрации в СЭЗ) доходы от деятельности за рубежом могут быть освобождены от налогообложения, отметила она. Таким образом, по ее мнению, Оман может стать интересной альтернативой для российского бизнеса в качестве площадки для ведения деятельности за рубежом, поскольку может быть обеспечен комфортный уровень налогообложения доходов и в РФ (у источника выплаты), и в Омане.
Но необходимо учитывать, что даже при наличии соглашения с Оманом российские налоговые органы могут оспорить применение пониженных ставок. «Последние годы налоговые органы России наработали существенную практику оспаривания применения пониженных ставок по соглашениям об избежании двойного налогообложения, поэтому получить реальные преимущества от нового соглашения можно будет только в том случае, если в Омане ведется реальная деятельность, происходит распоряжение доходами и присутствуют иные факторы, которые свидетельствуют о фактическом праве на применение пониженных ставок», – отметила эксперт.