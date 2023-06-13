Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с апреля
Курс евро превысил 90 руб. впервые с 28 апреля этого года. Это следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 10:00 мск курс евро достиг 90,01 руб., позже продолжив рост – к 10:30 мск европейская валюта торговалась по 90,12 руб. Курс американского доллара в то же время составлял 83,36 руб., далее также продолжил рост и достигал 83,45 руб.
8 июня «Ведомости» писали о падении рубля к трем основным иностранным валютам – доллару, евро и юаню. Доллар стоил 82,6 руб. (+62 коп.), евро впервые с 27 апреля – 89,1 руб. (+1,45 руб.), а китайский юань – 1,6 руб. (+12 коп.). Инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин заявлял, что против российской валюты играют обострение геополитики и последствия апрельского ценового спада в нефти.
Заметное ослабление российского рубля к доллару и евро произошло в апреле этого года. Евро превысил 89 руб. – впервые с 14 апреля прошлого года. В тот же день впервые с 15 апреля 2022 г. отметку в 81 руб. превысил доллар.
Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне начала боевых действий на Украине и введения западных санкций против РФ. Максимума евро достиг 9 марта 2022 г. на уровне 127,425 руб., а доллар 10 марта – 121,5 руб. После этого были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже и ограничения по переводам на зарубежные счета.
После этого рубль начал укрепляться, достигнув 30 июня минимума к евро на уровне 53,85 руб. Затем российская валюта постепенно ослаблялась: к концу ноября евро торговался уже по 63 руб. Резкое падение рубля началось в декабре: к концу месяца евро подскочил до 75,65 руб., свидетельствуют данные Банка России.