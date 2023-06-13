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Финансы

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с апреля

Ведомости

Курс евро превысил 90 руб. впервые с 28 апреля этого года. Это следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск курс евро достиг 90,01 руб., позже продолжив рост – к 10:30 мск европейская валюта торговалась по 90,12 руб. Курс американского доллара в то же время составлял 83,36 руб., далее также продолжил рост и достигал 83,45 руб.

8 июня «Ведомости» писали о падении рубля к трем основным иностранным валютам – доллару, евро и юаню. Доллар стоил 82,6 руб. (+62 коп.), евро впервые с 27 апреля – 89,1 руб. (+1,45 руб.), а китайский юань – 1,6 руб. (+12 коп.). Инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин заявлял, что против российской валюты играют обострение геополитики и последствия апрельского ценового спада в нефти.

Ранее по теме: Рубль резко ослаб к доллару, евро и юаню

Заметное ослабление российского рубля к доллару и евро произошло в апреле этого года. Евро превысил 89 руб. – впервые с 14 апреля прошлого года. В тот же день впервые с 15 апреля 2022 г. отметку в 81 руб. превысил доллар.

Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне начала боевых действий на Украине и введения западных санкций против РФ. Максимума евро достиг 9 марта 2022 г. на уровне 127,425 руб., а доллар 10 марта – 121,5 руб. После этого были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже и ограничения по переводам на зарубежные счета.

После этого рубль начал укрепляться, достигнув 30 июня минимума к евро на уровне 53,85 руб. Затем российская валюта постепенно ослаблялась: к концу ноября евро торговался уже по 63 руб. Резкое падение рубля началось в декабре: к концу месяца евро подскочил до 75,65 руб., свидетельствуют данные Банка России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных