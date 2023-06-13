Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с апреля

Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне начала боевых действий на Украине и введения западных санкций против РФ. Максимума евро достиг 9 марта 2022 г. на уровне 127,425 руб., а доллар 10 марта – 121,5 руб. После этого были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже и ограничения по переводам на зарубежные счета.