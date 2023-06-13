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Финансы

ЦБ: экспортеры увеличили чистые продажи валюты в мае на 30%

Ведомости

Совокупный месячный объем торгов на внутреннем валютном рынке составил 7,6 трлн руб. после 7,4 трлн руб. месяцем ранее. Это произошло на фоне увеличения крупнейшими экспортерами чистых продаж валюты на 30% до $9,1 млрд, говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ.

«В целом отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) с ноября 2022 г. по апрель 2023 г. оставалось на высоком уровне – 80%», – говорится в обзоре.

Крупнейшие банки в мае снизили объем реализованной валюты до 352 млрд руб. Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к системно значимым, объем покупок составил 449 млрд руб.

В первой декаде мая рубль укрепился по отношению к доллару на 5,2%, но за остаток месяца потерял 6,6%, в целом по итогам мая курс рубля упал на 1% после падения на 3,4% в апреле.

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Как отмечает регулятор, розничные инвесторы действовали контрциклически, покупая валюту во время укрепления рубля и продавая в периоды ослабления. Их совокупные покупки составили 67 млрд руб., причем на долю «токсичной» валюты пришлось 46 млрд руб., юаней же было куплено на 7 млрд руб. Продажи «токсичной» валюты составили 9,7 млрд руб., юаней было куплено на 23,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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