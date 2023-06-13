ЦБ: экспортеры увеличили чистые продажи валюты в мае на 30%
Совокупный месячный объем торгов на внутреннем валютном рынке составил 7,6 трлн руб. после 7,4 трлн руб. месяцем ранее. Это произошло на фоне увеличения крупнейшими экспортерами чистых продаж валюты на 30% до $9,1 млрд, говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ.
«В целом отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) с ноября 2022 г. по апрель 2023 г. оставалось на высоком уровне – 80%», – говорится в обзоре.
Крупнейшие банки в мае снизили объем реализованной валюты до 352 млрд руб. Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к системно значимым, объем покупок составил 449 млрд руб.
В первой декаде мая рубль укрепился по отношению к доллару на 5,2%, но за остаток месяца потерял 6,6%, в целом по итогам мая курс рубля упал на 1% после падения на 3,4% в апреле.
Как отмечает регулятор, розничные инвесторы действовали контрциклически, покупая валюту во время укрепления рубля и продавая в периоды ослабления. Их совокупные покупки составили 67 млрд руб., причем на долю «токсичной» валюты пришлось 46 млрд руб., юаней же было куплено на 7 млрд руб. Продажи «токсичной» валюты составили 9,7 млрд руб., юаней было куплено на 23,8 млрд руб.