Сбербанк выпустит новую партию платежных стикеров в июле
Царев не уточнил конкретное количество новой партии стикеров – это будет зависеть от спроса клиентов, но «оно точно будет больше предыдущего объема». Сбербанк начал пилотировать технологию в начале февраля 2023 г. и бесплатно выпустил для клиентов в рамках пилота 100 000 стикеров – аналогов дебетовой карты платежной системы «Мир».
Банки начали тестировать и внедрять платежные стикеры с декабря 2022 г. Сейчас такой продукт предлагают 12 кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк», Газпромбанк, «ФК Открытие», Московский кредитный банк, «Почта банк», Локо-банк, «Хоум кредит», Дом.РФ и Морской банк.
Еще несколько банков планируют запуск в ближайшее время. Об этом рассказали представители Промсвязьбанка, Росбанка и «Абсолют банка». Также о запуске говорили представители Райффайзенбанка, Экспобанка, Уральского банка реконструкции и развития и банка «Синара», писали «Известия».
Всего по итогам I квартала российские банки выпустили около 1 млн платежных стикеров, а выручка кредитных организаций от их продажи составила 400 млн руб., писали ранее «Ведомости». По прогнозам агентства Smart Ranking, рынок платежных стикеров продолжит расти как минимум до конца 2023 г., а его размер к концу года составит около 4 млн стикеров с общей выручкой более 1,5 млрд руб.
Около половины рынка занимают стикеры «Тинькофф банка». Стоимость их выпуска для дебетовой карты составляет 700 руб., а для кредитки с сервисами Premium и Private – бесплатно. Ежедневно банк выпускает 7000–8000 стикеров. К началу апреля их количество составило более 600 000 шт. Общий объем операций по ним исчисляется десятками миллиардов рублей, говорил «Ведомостям» руководитель «Тинькофф кассы» Сергей Хромов.