Газета
Финансы

Сбербанк выпустит новую партию платежных стикеров в июле

Ведомости

Сбербанк в июле намерен выпустить новую партию платежных стикеров, рассказал «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФ первый зампред банка Кирилл Царев. Помимо классических стикеров, по его словам, будут наклейки с разным дизайном.

Царев не уточнил конкретное количество новой партии стикеров – это будет зависеть от спроса клиентов, но «оно точно будет больше предыдущего объема». Сбербанк начал пилотировать технологию в начале февраля 2023 г. и бесплатно выпустил для клиентов в рамках пилота 100 000 стикеров – аналогов дебетовой карты платежной системы «Мир».

Банки начали тестировать и внедрять платежные стикеры с декабря 2022 г. Сейчас такой продукт предлагают 12 кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк», Газпромбанк, «ФК Открытие», Московский кредитный банк, «Почта банк», Локо-банк, «Хоум кредит», Дом.РФ и Морской банк.

Еще несколько банков планируют запуск в ближайшее время. Об этом рассказали представители Промсвязьбанка, Росбанка и «Абсолют банка». Также о запуске говорили представители Райффайзенбанка, Экспобанка, Уральского банка реконструкции и развития и банка «Синара», писали «Известия».

Всего по итогам I квартала российские банки выпустили около 1 млн платежных стикеров, а выручка кредитных организаций от их продажи составила 400 млн руб., писали ранее «Ведомости». По прогнозам агентства Smart Ranking, рынок платежных стикеров продолжит расти как минимум до конца 2023 г., а его размер к концу года составит около 4 млн стикеров с общей выручкой более 1,5 млрд руб.

Около половины рынка занимают стикеры «Тинькофф банка». Стоимость их выпуска для дебетовой карты составляет 700 руб., а для кредитки с сервисами Premium и Private – бесплатно. Ежедневно банк выпускает 7000–8000 стикеров. К началу апреля их количество составило более 600 000 шт. Общий объем операций по ним исчисляется десятками миллиардов рублей, говорил «Ведомостям» руководитель «Тинькофф кассы» Сергей Хромов.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных