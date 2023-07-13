Внешний долг России с начала года снизился на $33 млрд
Внешний долг России за первое полугодие снизился на $33 млрд (8,7%), составив на 1 июля $347,7 млрд, сообщил Центробанк.
«В значительной степени динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций», – говорится в комментарии ЦБ.
Регулятор также указал на уменьшение задолженности органов госуправления, обусловленное реализацией нерезидентами суверенных ценных бумаг.
За 2022 г. внешний долг РФ сократился на 21,1% ($101,8 млрд), составив на 1 января этого года $380,5 млрд, сообщал ранее ЦБ. Внешний долг ЦБ и банков в 2022 г. сократился на $21,2 млрд до $93,4 млрд, а федеральных органов управления – на $17,2 млрд до $46,1 млрд. При этом уменьшение зафиксировано по суверенным ценным бумагам, номинированным как в рублях (на $13,4 млрд), так и в иностранной валюте (на $3,7 млрд). Внешний долг остальных секторов снизился на $63,3 млрд до $241 млрд.
По данным Минфина, в июне доходы федерального бюджета выросли на 29,8% г/г. За месяц баланс федерального бюджета достиг профицита в 800 млрд руб. Для сравнения: в мае был зарегистрирован дефицит в 400 млрд руб. Дефицит бюджета в прошлом месяце сократился с 3,4 трлн руб. до почти 2,6 трлн руб. Расходы же выросли до 14,97 трлн руб. (рост на 19%).