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«Тинькофф» введет комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы других банков

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«Тинькофф банк» введет комиссию за пополнение карт платежной системы «Мир» через банкоматы сторонних банков, изменения начнут действовать с 31 июля, передает ТАСС со ссылкой на материалы кредитной организации.

Уточняется, что речь идет о пополнении карт через банкоматы организаций, которые не являются партнерами «Тинькофф». В поддержке банка агентству уточнили, что партнерами банка значатся МКБ, ВТБ, «Открытие» и «Почта банк», пополнение карт, таким образом, через их банкоматы будет бесплатным.

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Комиссия будет списываться в соответствии с тарифом расчетной карты, К примеру, по тарифу Tinkoff Black в сторонних банках она составит 2%.

В июне «Тинькофф банк» ввел комиссию в размере 1% за пополнение счетов в долларах и евро, в том числе через банкоматы, сообщала пресс-служба банка. Летом прошлого года банк также ввел плату за обслуживание валютных счетов. Тогда сообщалось, что накопительные счета в банке можно открыть только в рублях. Существующие счета в долларах и евро должны были закрыты, а деньги с них надо перевести на карточные счета клиентов в этих же валютах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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