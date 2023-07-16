«Тинькофф» введет комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы других банков

В июне «Тинькофф банк» ввел комиссию в размере 1% за пополнение счетов в долларах и евро, в том числе через банкоматы, сообщала пресс-служба банка. Летом прошлого года банк также ввел плату за обслуживание валютных счетов. Тогда сообщалось, что накопительные счета в банке можно открыть только в рублях. Существующие счета в долларах и евро должны были закрыты, а деньги с них надо перевести на карточные счета клиентов в этих же валютах.