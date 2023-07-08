«Тинькофф» приостановит переводы в долларах в казахстанский Freedom Finance

В июне 2022 г. «Тинькофф» ввел плату за обслуживание валютных счетов. Тогда сообщалось, что накопительные счета в банке можно открыть только в рублях. Существующие счета в долларах и евро должны были закрыть, а деньги с них перевести на карточные счета клиентов в этих же валютах.