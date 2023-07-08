«Тинькофф» приостановит переводы в долларах в казахстанский Freedom Finance
«Мы проинформировали клиентов о приостановке SWIFT-переводов в долларах в казахстанский банк Freedom Finance. Ограничения начнут действовать с 17.07.2023. При этом переводы в рублях, тенге и юанях продолжают работать», – рассказали в пресс-службе.
По данным агентства, до этого «Тинькофф» ввел ограничения на валютные переводы в банк Freedom Finance, сейчас перевести за один раз можно не более $20 000.
19 мая Великобритания, Канада и Австралия ввели санкции в отношении «Тинькофф банка», до этого банк также попал под ограничения Евросоюза.
В начале марта «Тинькофф» сообщил о приостановке валютных переводов в Грузию из-за проблем с банком-корреспондентом. В конце октября 2022 г. также были ограничены переводы в Киргизию, Таджикистан и Монголию. В банке уточнили, что такое решение было принято из-за невозможности обеспечения приемлемого уровня сервиса по причине ужесточения требований западных контрагентов.
В июне 2022 г. «Тинькофф» ввел плату за обслуживание валютных счетов. Тогда сообщалось, что накопительные счета в банке можно открыть только в рублях. Существующие счета в долларах и евро должны были закрыть, а деньги с них перевести на карточные счета клиентов в этих же валютах.