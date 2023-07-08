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Финансы

«Тинькофф» приостановит переводы в долларах в казахстанский Freedom Finance

Ведомости

Банк «Тинькофф» не будет проводить SWIFT-переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance, сообщили ТАСС в пресс-службе российского банка. Ограничения начнут действовать с 17 июля.

«Мы проинформировали клиентов о приостановке SWIFT-переводов в долларах в казахстанский банк Freedom Finance. Ограничения начнут действовать с 17.07.2023. При этом переводы в рублях, тенге и юанях продолжают работать», – рассказали в пресс-службе.

По данным агентства, до этого «Тинькофф» ввел ограничения на валютные переводы в банк Freedom Finance, сейчас перевести за один раз можно не более $20 000.

19 мая Великобритания, Канада и Австралия ввели санкции в отношении «Тинькофф банка», до этого банк также попал под ограничения Евросоюза.

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В начале марта «Тинькофф» сообщил о приостановке валютных переводов в Грузию из-за проблем с банком-корреспондентом. В конце октября 2022 г. также были ограничены переводы в Киргизию, Таджикистан и Монголию. В банке уточнили, что такое решение было принято из-за невозможности обеспечения приемлемого уровня сервиса по причине ужесточения требований западных контрагентов.

В июне 2022 г. «Тинькофф» ввел плату за обслуживание валютных счетов. Тогда сообщалось, что накопительные счета в банке можно открыть только в рублях. Существующие счета в долларах и евро должны были закрыть, а деньги с них перевести на карточные счета клиентов в этих же валютах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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