За первое полугодие россияне выиграли в лотереях почти 24 млрд рублей
За первые шесть месяцев с начала года россияне выиграли 23,7 млрд руб. в государственные лотереи, что почти на 3,5 млрд руб. больше по сравнению с 2022 г. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на госраспространителя лотерей «Столото». С начала года выигрышными билетами оказались более 90 млн штук.
Каждый месяц выигрышными оказывались около 15 млн билетов. Таким образом, ежемесячный выигрыш россиян составлял около 3,9 млрд руб. С начала года лотерейными миллионерами стали 617 человек, уточнили в «Столото». Больше всего выигрышных лотерейных билетов оказалось в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, где люди традиционно активнее их покупают.
В первом полугодии 2022 г. в лотереях было выиграно около 20,3 млрд руб. В середине марта стало известно, что победителем новогоднего тиража лотереи «Русского лото» стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков, который выиграл 1 млрд руб. Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» было разыграно 2,5 млрд руб. Выигрышными оказались 8 млн билетов, сообщали в «Столото».