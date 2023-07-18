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Финансы

За первое полугодие россияне выиграли в лотереях почти 24 млрд рублей

Ведомости

За первые шесть месяцев с начала года россияне выиграли 23,7 млрд руб. в государственные лотереи, что почти на 3,5 млрд руб. больше по сравнению с 2022 г. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на госраспространителя лотерей «Столото». С начала года выигрышными билетами оказались более 90 млн штук.

Каждый месяц выигрышными оказывались около 15 млн билетов. Таким образом, ежемесячный выигрыш россиян составлял около 3,9 млрд руб. С начала года лотерейными миллионерами стали 617 человек, уточнили в «Столото». Больше всего выигрышных лотерейных билетов оказалось в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, где люди традиционно активнее их покупают.

Ранее по теме: Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в лотерею

В первом полугодии 2022 г. в лотереях было выиграно около 20,3 млрд руб. В середине марта стало известно, что победителем новогоднего тиража лотереи «Русского лото» стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков, который выиграл 1 млрд руб. Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» было разыграно 2,5 млрд руб. Выигрышными оказались 8 млн билетов, сообщали в «Столото».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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