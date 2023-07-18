За первое полугодие россияне выиграли в лотереях почти 24 млрд рублей

За первые шесть месяцев с начала года россияне выиграли 23,7 млрд руб. в государственные лотереи, что почти на 3,5 млрд руб. больше по сравнению с 2022 г. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на госраспространителя лотерей «Столото». С начала года выигрышными билетами оказались более 90 млн штук.