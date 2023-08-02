Курс юаня превысил 13 рублей впервые с апреля прошлого года

Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. Министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.