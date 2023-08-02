Газета
Финансы

Курс юаня превысил 13 рублей впервые с апреля прошлого года

Ведомости

Курс юаня превысил 13 руб. впервые с 14 апреля 2022 г., следует из данных торгов на Мосбирже. 

Пикового значения юань достиг в 13:22 мск. Тогда он торговался на уровне 13,012 руб. К 13:31 юань замедлил рост до 12,948 руб. По состоянию на 15:54 юань торговался на уровне 12,974 руб. (+1,06%).

В ходе торгов 2 августа доллар превысил 93 руб. впервые с начала июля, евро – 102 руб. впервые с 20 июля. По состоянию на 15:54 мск американская и европейская валюты торговались на уровне 93,19 руб. (+0,94%) и 102,2 руб. (+1,01%) соответственно. 

Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. Министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.

По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных