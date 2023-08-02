Курс юаня превысил 13 рублей впервые с апреля прошлого года
Курс юаня превысил 13 руб. впервые с 14 апреля 2022 г., следует из данных торгов на Мосбирже.
Пикового значения юань достиг в 13:22 мск. Тогда он торговался на уровне 13,012 руб. К 13:31 юань замедлил рост до 12,948 руб. По состоянию на 15:54 юань торговался на уровне 12,974 руб. (+1,06%).
В ходе торгов 2 августа доллар превысил 93 руб. впервые с начала июля, евро – 102 руб. впервые с 20 июля. По состоянию на 15:54 мск американская и европейская валюты торговались на уровне 93,19 руб. (+0,94%) и 102,2 руб. (+1,01%) соответственно.
Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. Министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.
По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.