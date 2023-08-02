Курс доллара превысил 94 рубля впервые с конца марта 2022 года
Курс доллара превысил 94 руб. впервые с 28 марта 2022 г., следует из данных торгов на Мосбирже.
По состоянию на 17:22 мск доллар торговался на уровне 94,072 руб. (+1,89%). Пиковых значений американская валюта достигла к 17:19, когда курс находился на уровне 94,09 руб. После этого рост немного замедлился.
Одновременно с этим ходе торгов 2 августа евро превысил 102 руб. впервые с 20 июля. По состоянию на 17:25 мск европейская валюта торговалась на уровне 102,867 руб. (+1,67%). Китайский юань также впервые с апреля 2022 г. превысил 13 руб. Пикового значения юань достиг в 17:18 мск. Тогда он торговался на уровне 13,048 руб.
Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. Министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.
По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.