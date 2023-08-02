Курс доллара превысил 94 рубля впервые с конца марта 2022 года

Одновременно с этим ходе торгов 2 августа евро превысил 102 руб. впервые с 20 июля. По состоянию на 17:25 мск европейская валюта торговалась на уровне 102,867 руб. (+1,67%). Китайский юань также впервые с апреля 2022 г. превысил 13 руб. Пикового значения юань достиг в 17:18 мск. Тогда он торговался на уровне 13,048 руб.