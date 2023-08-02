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СМИ: прокуратура США может выдвинуть в адрес Binance обвинения в мошенничестве

Ведомости

Федеральные прокуроры в США опасаются резкого оттока средств инвесторов с Binance в случае выдвижения обвинений в мошенничестве к криптобирже. Об этом сообщило издание Semafor со ссылкой на источники.

По данным издания, если в отношении Binance будут выдвинуты такие обвинения, это может спровоцировать панику на криптовалютных рынках. Binance может оказаться в ситуации, схожей с криптоплатформой FTX, которая объявила о своем банкротстве осенью 2022 г.

Компромиссом, по заявлениям источников, может стать вынесение штрафов, соглашение об отсрочке или отказ от преследования. Случай с криптобиржей подчеркивает «сложный характер» регулирования криптовалют в США, где компании работают «в серой правовой зоне, а потребители не пользуются никакой защитой традиционной банковской системы», отмечает издание.

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5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) правительства США обвинила Binance Holdings Ltd., ее американское подразделение и основателя биржи Чжао Чанпэна в нарушении закона о ценных бумагах. По версии комиссии, Binance не регистрировалась как биржа или брокер, тем самым создав чрезмерные риски для инвесторов и лишив их защиты.

Регулятор также выпустил приказ о заморозке активов Binance US, из-за чего бирже пришлось остановить работу с депозитами в долларах. В криптобирже заявили, что будут «энергично защищать» платформу и бороться с регулятором по всей строгости закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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