СМИ: прокуратура США может выдвинуть в адрес Binance обвинения в мошенничестве

По данным издания, если в отношении Binance будут выдвинуты такие обвинения, это может спровоцировать панику на криптовалютных рынках. Binance может оказаться в ситуации, схожей с криптоплатформой FTX, которая объявила о своем банкротстве осенью 2022 г.