МИД: некоторые банки Вьетнама начали принимать карты «Мир»

В начале июля директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина заявила, что регулятор планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 г. Говоря об опасениях стран из-за вторичных санкций, Бакина отметила, что часть государств беспокоятся из-за угрозы ограничений и прислушиваются к санкциям, однако есть и те, кто готов сотрудничать с Россией.