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МИД: некоторые банки Вьетнама начали принимать карты «Мир»

Ведомости

Несколько банков Вьетнама начали принимать карты российской платежной системы «Мир», сообщил директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев в интервью RTVI.

«В ряде банков во Вьетнаме карты "Мир" принимаются. Это, правда, достаточно ограниченная сеть банкоматов, но она позволяет нашим туристам использовать соответствующие терминалы для получения наличных денежных средств», – сказал директор.

Кроме того, «Мир» принимают в «одной из очень крупных сетей супермаркетов» Таиланда. В долгосрочной перспективе планируется расширение использования карт российской системы в странах Юго-Восточной Азии, добавил Ноздрев.

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Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. В марте этого года карты «Мир» начали принимать банки Кубы, а в июне президент Центробанка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес сообщил о начале работы «Мира» в стране.

В начале июля директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина заявила, что регулятор планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 г. Говоря об опасениях стран из-за вторичных санкций, Бакина отметила, что часть государств беспокоятся из-за угрозы ограничений и прислушиваются к санкциям, однако есть и те, кто готов сотрудничать с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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