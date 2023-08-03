МИД: некоторые банки Вьетнама начали принимать карты «Мир»
Несколько банков Вьетнама начали принимать карты российской платежной системы «Мир», сообщил директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев в интервью RTVI.
«В ряде банков во Вьетнаме карты "Мир" принимаются. Это, правда, достаточно ограниченная сеть банкоматов, но она позволяет нашим туристам использовать соответствующие терминалы для получения наличных денежных средств», – сказал директор.
Кроме того, «Мир» принимают в «одной из очень крупных сетей супермаркетов» Таиланда. В долгосрочной перспективе планируется расширение использования карт российской системы в странах Юго-Восточной Азии, добавил Ноздрев.
Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. В марте этого года карты «Мир» начали принимать банки Кубы, а в июне президент Центробанка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес сообщил о начале работы «Мира» в стране.
В начале июля директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина заявила, что регулятор планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 г. Говоря об опасениях стран из-за вторичных санкций, Бакина отметила, что часть государств беспокоятся из-за угрозы ограничений и прислушиваются к санкциям, однако есть и те, кто готов сотрудничать с Россией.