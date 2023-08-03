Газета
Финансы

Число активных частных инвесторов на Мосбирже превысило 3 млн

Ведомости

В июле на Московской бирже сделки заключили 3,06 млн частных инвесторов, что является максимальным значением с февраля 2022 г., сообщается на сайте торговой площадки.

«При этом 31 июля была зафиксирована рекордная с начала 2023 г. активность частных инвесторов: сделки в течение дня заключали 1,34 млн частных инвесторов при среднедневной активности частных инвесторов в 2022 г. 625 000 человек», – говорится в сообщении.

За июль число физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, увеличилось на 433 000 человек до 26,39 млн. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 78,9%, облигациями – 35,4%, на спот-рынке валюты – 17,7%, а на срочном рынке – 68,2%.

Самыми популярными бумагами среди частных инвесторов в апреле вновь стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,9% и 7,6% соответственно), акции «Газпрома» (17,6%), «Лукойла» (12%), «Норникеля» (7,4%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6%) и «Яндекса» (6%). В топ популярных бумаг также вошли акции «Роснефти» (5,3%) «Новатэка» (4,3%), и «Магнита» (3,9%).

Как писали ранее «Ведомости», аналитики Сбербанка, «Открытие инвестиций», «Цифра брокера» и ФГ «Финам» улучшают базовые прогнозы по индексу Мосбиржи на конец 2023 г. – по их ожиданиям, он составит от 3100 до 3300 пунктов. Это предполагает фактическое отсутствие роста или повышение на 3–6,25% от текущих значений.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных