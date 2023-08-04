Курс доллара достиг 95 рублей впервые с конца марта 2022 года
Курс доллара превысил 95 руб. впервые с 28 марта 2022 г., следует из данных торгов на Мосбирже.
По состоянию на 11:55 мск доллар торговался на уровне 95 руб. (+0,01%). Позже доллар немного ослаб и вернулся к значениям, близким к цене закрытия 3 августа – 94,9875 руб.
Одновременно с этим ходе торгов 4 августа в 11:54 мск евро торговался на уровне 103,9125 руб. (+0,66%). Китайский юань находился на уровне 13,192 руб. (+0,57%). К 12:00 мск рубль незначительно укрепился и к этим валютам.
Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. В частности, в ходе торгов 2 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 94 руб., евро – 103 руб., а юань – 13 руб. впервые с апреля 2022 г.
Министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.
По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.