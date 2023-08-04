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Финансы

Курс доллара достиг 95 рублей впервые с конца марта 2022 года

Ведомости

Курс доллара превысил 95 руб. впервые с 28 марта 2022 г., следует из данных торгов на Мосбирже. 

По состоянию на 11:55 мск доллар торговался на уровне 95 руб. (+0,01%). Позже доллар немного ослаб и вернулся к значениям, близким к цене закрытия 3 августа – 94,9875 руб. 

Одновременно с этим ходе торгов 4 августа в 11:54 мск евро торговался на уровне 103,9125 руб. (+0,66%). Китайский юань находился на уровне 13,192 руб. (+0,57%). К 12:00 мск рубль незначительно укрепился и к этим валютам. 

Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. В частности, в ходе торгов 2 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 94 руб., евро – 103 руб., а юань – 13 руб. впервые с апреля 2022 г. 

Министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.

По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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