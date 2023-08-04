Курс евро превысил 104 рубля впервые с марта 2022 года

Аналитики рассказывали «Ведомостям», что слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.