Курс евро превысил 104 рубля впервые с марта 2022 года
Курс евро превысил 104 руб. впервые с 28 марта 2022 г. Это следует из данных торгов на Мосбирже.
На 11:00 евро был на отметке 103,8 руб., затем произошло небольшое падение до 103,4 руб., но после валюта вернулась к росту. По состоянию на 12:23 мск евро достиг 104,05 руб.
4 августа курс доллара превысил 95 руб. впервые с 28 марта 2022 г. По состоянию на 11:55 мск доллар торговался на уровне 95 руб. (+0,01%).
Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. В частности, в ходе торгов 2 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 94 руб., евро – 103 руб.
Аналитики рассказывали «Ведомостям», что слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.