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Финансы

Отток денег за рубеж в июне впервые за год упал ниже $1 млрд

Ведомости

По итогам июня объем средств, которые россияне перевели на депозиты в зарубежных банках, сократился до минимальных за год $1 млрд. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные ЦБ и собственные расчеты. 

Всего по состоянию на 1 июля 2023 г. на депозитах в зарубежных банках находилось около 6,36 трлн руб., или $73 млрд. При этом за июнь показатель в долларом выражении вырос всего на 1,1% – на $829 млн, что стало минимальным приростом сбережений россиян в зарубежных банках с мая 2022 г.

В рублевом эквиваленте прирост стал максимальным с декабря 2022 г., когда россияне перевели за рубеж 788,6 млрд руб. В июне же объем переводов составил 530 млрд руб. При этом необходимо учитывать средний курс доллара в каждый из месяцев: если в декабре он находился на уровне 66,2 руб., то в июне – почти 84 руб. 

Среди возможных причин замедления оттока средств на зарубежные счета главный экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец назвала насыщение спроса на депозиты за рубежом, сезон отпусков, рост доли ликвидных счетов, с которых можно снимать средства, до 38%, а также удорожание перевода за рубеж. 

Вскоре после начала спецоперации России на Украине, в марте 2022 г., ЦБ ввел ограничения для физлиц на переводы за рубеж. Так, за границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит увеличили до $10 000, уже в мае 2022 г. физлица могли переводить до $50 000 ежемесячно, а порог переводов через специализированные организации без открытия счета был увеличен до $10 000. В конце июня 2022 г. Банк России ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц. Сейчас это ограничение действует до 30 сентября 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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