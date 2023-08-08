Отток денег за рубеж в июне впервые за год упал ниже $1 млрд

Вскоре после начала спецоперации России на Украине, в марте 2022 г., ЦБ ввел ограничения для физлиц на переводы за рубеж. Так, за границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит увеличили до $10 000, уже в мае 2022 г. физлица могли переводить до $50 000 ежемесячно, а порог переводов через специализированные организации без открытия счета был увеличен до $10 000. В конце июня 2022 г. Банк России ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц. Сейчас это ограничение действует до 30 сентября 2023 г.