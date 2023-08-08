Отток денег за рубеж в июне впервые за год упал ниже $1 млрд
Всего по состоянию на 1 июля 2023 г. на депозитах в зарубежных банках находилось около 6,36 трлн руб., или $73 млрд. При этом за июнь показатель в долларом выражении вырос всего на 1,1% – на $829 млн, что стало минимальным приростом сбережений россиян в зарубежных банках с мая 2022 г.
В рублевом эквиваленте прирост стал максимальным с декабря 2022 г., когда россияне перевели за рубеж 788,6 млрд руб. В июне же объем переводов составил 530 млрд руб. При этом необходимо учитывать средний курс доллара в каждый из месяцев: если в декабре он находился на уровне 66,2 руб., то в июне – почти 84 руб.
Среди возможных причин замедления оттока средств на зарубежные счета главный экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец назвала насыщение спроса на депозиты за рубежом, сезон отпусков, рост доли ликвидных счетов, с которых можно снимать средства, до 38%, а также удорожание перевода за рубеж.
Вскоре после начала спецоперации России на Украине, в марте 2022 г., ЦБ ввел ограничения для физлиц на переводы за рубеж. Так, за границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит увеличили до $10 000, уже в мае 2022 г. физлица могли переводить до $50 000 ежемесячно, а порог переводов через специализированные организации без открытия счета был увеличен до $10 000. В конце июня 2022 г. Банк России ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц. Сейчас это ограничение действует до 30 сентября 2023 г.