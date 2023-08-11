Банки выставили на продажу рекордные 35% долгов с просрочкой меньше года
По итогам II квартала 2023 г. кредитные организации выставили на продажу 35% просроченной задолженности, которая не превышает одного года. Показатель стал рекордным с 2020 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Всего для реализации было выставлено долгов на сумму 104 млрд руб. Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев пояснил, что банкам выгоднее продать портфель с минимальным сроком просрочки и выручить за него максимальную сумму. По его словам, цена на них составляет 11-17% от суммы задолженности.
Согласно данным онлайн-площадки по продаже долгов Debex, с апреля по июнь 2023 г. стоимость досудебной банковской просрочки составила 15%. Выше этот показатель наблюдался только в IV квартале 2021 г., отмечает газета.
Руководитель ЭТП «Рынок долгов» (входит в группу Сбербанка) Денис Белкин отметил, что за первые семь месяцев этого года объемы цессии просрочки «моложе» года увеличились на 70%. При этом продажи долгов возрастом 1500–3000 дней сократились в два раза.
«Коммерсантъ» также отмечает рост среднего размера просроченной задолженности, выставленной на продажу. По данным ID Collect, средний размер долга за первую половину 2023 г. увеличился на 5,8%, причем наибольший прирост показали кредиты с просрочкой менее 360 дней: продажа долгов с просрочкой 90–180 дней выросла на 16%, а с просрочкой 180–360 дней – на 24%.
Заинтересованность в реализации «молодой» просрочки подтвердили в Росбанке. Директор департамента по работе с просроченной задолженностью кредитной организации Евгений Сеньковский заявил, что банки научились выявлять клиентов, «склонных к банкротству». По его словам, от таких долгов банки стремятся избавиться как можно скорее из-за низкой эффективности взыскания по ним.
В июле ЦБ сообщил, что чистая прибыль банков в первом полугодии составила 1,7 трлн руб. В июне они заработали 314 млрд руб., что на 15% выше мая (273 млрд руб.). Данные по уровню просрочки в регуляторе пообещали раскрыть позже, отметив, что ухудшения показателей не ожидается.