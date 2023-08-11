Банки выставили на продажу рекордные 35% долгов с просрочкой меньше года

Всего для реализации было выставлено долгов на сумму 104 млрд руб. Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев пояснил, что банкам выгоднее продать портфель с минимальным сроком просрочки и выручить за него максимальную сумму. По его словам, цена на них составляет 11-17% от суммы задолженности.