«Юникредит банк» начнет взимать комиссию за внесение долларов и евро

В соответствии с новыми тарифами, комиссия в 5% будет взиматься при внесении долларов и евро на банковские счета. При этом для внесения более 100 000 долларов или евро необходимо согласовать эту операцию с банком. В «Юникредите» уточнили, что комиссия не будет взиматься только в том случае, если прием наличных осуществляется для погашения задолженности по кредитам, выданным в иностранной валюте.