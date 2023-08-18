«Юникредит банк» начнет взимать комиссию за внесение долларов и евро
Российский «Юникредит банк» с 28 августа начнет взимать комиссию в размере 5% за внесение долларов и евро на банковские счета. Об этом говорится в сообщении банка.
«С 28 августа 2023 года ЮниКредит Банк вносит изменения в «Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц – клиентов Банка», — сказано в сообщении.
В соответствии с новыми тарифами, комиссия в 5% будет взиматься при внесении долларов и евро на банковские счета. При этом для внесения более 100 000 долларов или евро необходимо согласовать эту операцию с банком. В «Юникредите» уточнили, что комиссия не будет взиматься только в том случае, если прием наличных осуществляется для погашения задолженности по кредитам, выданным в иностранной валюте.
За выдачу наличных в иностранной валюте комиссия остается прежней. При необходимости получить до $10 000 или эквивалента этой суммы в евро до 9 сентября она взиматься не будет. В прочих случаях комиссия будет взиматься в размере 1% или 5% при получении до $50 000 или свыше этой суммы соответственно.
Это не первый банк, который ввел комиссию на зачисление американской и европейской валют. Ранее такую же комиссию в 5% ввели «БКС банк» и «Ситибанк». При этом «БКС банк» будет взимать комиссию, если общая сумма вносимых наличных превысит 10 000 долларов или евро. С 10 августа комиссия в 2% будет включена для клиентов Экспобанка. С 7 июля ограничения также ввел «Тинькофф банк». Согласно документам организации, комиссия может достигать 10%.
С 1 августа Райффайзенбанк временно приостановил прием и покупку наличной валюты у физических лиц. Как пояснили в кредитной организации, решение связано «с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка». Уточнялось, что изменения не касаются валютных переводов и конвертации рублей в иностранную валюту в мобильном приложении и онлайн-банке, эти функции будут по-прежнему доступны.